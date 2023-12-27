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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال توصيل المرافق إلى مشروع مساكن الجلاء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء اجتماعاً لمتابعة أعمال توصيل المرافق الي مشروع مساكن الجلاء ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات.


جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، والمهندسه نهاد البلتاجي مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، والمهندس حامد عبدالخالق وكيل وزارة الكهرباء لجنوب الدقهلية ، والمهندس شريف حجازي نائب مدير شركة غاز مصر بالدقهلية ، ومحمد امين رئيس حي غرب المنصورة.
وأشار " المحافظ " الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير عواصم المحافظات من خلال تطوير المناطق الغير مخططة وإعادة بناء المساكن والعمائر القديمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالتزامن مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالريف المصري.


وقال " مختار " إن مشروع تطوير مساكن الجلاء هو هدية الرئيس السيسي لأهلينا أبناء مدينة المنصورة لتوفير سكن كريم لهم ، وحياة كريمة تليق بأبناء الدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.


ووجه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل التيار الكهربائي إلي جميع العمارات السكنية داخل المشروع تمهيداً لافتتاح المشروع وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين .


كما وجه " مختار " بزيادة المسطحات الخضراء داخل المشروع وإنشاء ملاعب ومناطق ترفيهية  لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين المقيمين في هذه العمائر بعد تسليمها.


وثمن " المحافظ " دور صندوق التنمية الحضاريه علي تمويله المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهلية منها مساكن الجلاء ومشروع ارض حي شرق وتطوير المناطق الغير مخططة في كل من المنصوره وبلقاس والسنبلاوين.


والجدير بالذكر ان مشروع مساكن الجلاء يتم تنفيذه ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والذي يتم تمويله من صندوق التنمية الحضارية وهو عبارة عن إنشاء وحدات سكنية حيث يتم انشاء 7 ابراج سكنيه بعدد  704 وحده سكنية و 58 محل تجاري وحضانة ووحدة صحية ، بالإضافة إلي إنشاء وحدات سكنية علي ارض حي شرق المنصوره وتشمل إنشاء 11 برجا سكنيا بعدد 658 وحدة سكنية و 88 شقة إداريا و 22 محلا تجاريا.

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الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التنمية الحضارية الجمهورية الجديدة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير عواصم المحافظات توصيل التيار الكهربائى مبادرة حياة كريمة

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