بمذاق شهي ولذيذ.. طريقة عمل سلطة البطاطس بتتبيلة مميزة

مكعبات البطاطس مع الكزبرة والثوم تعد من المقبلات التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ وتتميز بسهولة وسرعة تحضيرها ويعشق تناولها الكبار والصغار إلى جانب الأطباق الجانبية المميزة مع الوجبة الاساسية.

وفيما يلي طريقة عمل سلطة البطاطس اللذيذة.

طريقة عمل مكعبات البطاطس مع الكزبرة والثوم:

المقادير:

‏- 1 كيلو بطاطس متوسطة مقشرة ومقطعة مكعبات

‏- 5 فص ثوم مفروم ناعماُ

‏- 1 فلفل حار مفروم

‏- 3 معلقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

‏- 2 معلقة كبيرة زيت زيتون

‏- ملح - حسب الرغبة

‏- فلفل اسود - حسب الرغبة

‏- زيت للقلي

طريقة التحضير:

اغسلي البطاطس بالماء ثم جففيها جيداً بواسطة فوطة نظيفة.

رشي الملح عليها حسب الرغبة.

سخني الزيت في مقلاة عميقة واقلي مكعبات البطاطس حتى تحمر.

في مقلاة كبيرة سخني زيت الزيتون وقلبي فيه الثوم حتى يحمر.

أضيفي الفلفل الحار واطهيه لـ5 دقائق، ثم أضيفي الكزبرة المفرومة وقلبيها لـ3 دقائق.

أضيفي مكعبات البطاطس وقلبي لمدة 3-5 دقائق.

تقدم ساخنة ومزينة بالبقدونس