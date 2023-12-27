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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء فلسطين يرحب بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

صدى البلد

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، ترحيبه بالمبادرة المصرية المعدلة لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال اشتية خلال كلمته ، أن إسرائيل لن تنتصر على إرادة شعب فلسطين في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة، القتل اليومي البشع هو من باب الفشل.

وقال أشتية، إن يرحب بكل جهد عربي ودولي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها المبادرة المصرية.

وأشار أشتية إلى أن مصر تحرص بشكل تام على وحدة التمثيل الفلسطيني، مؤكداً أن أي ترتيب إقليمي أو دولي يمر فقط من خلال الشرعية الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتشمل المبادرة المصرية وقفا كاملا لإطلاق النار في كافة مناطق قطاع غزة، يتم خلاله عملية تبادل الأسرى

وتشمل هذه المرحلة وقفا كاملا لإطلاق النار في كافة مناطق قطاع غزة، يتم خلاله تبادل الأسرى، وتشمل أيضا إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بعيدا عن محيط التجمعات السكنية والسماح بحرية حركة المواطنين، وذلك مع وقف كل أشكال النشاط الجوي الإسرائيلي، والسماح بحركة المواطنين من الجنوب للشمال، مع وقف حركة حماس كل أشكال العمليات تجاه إسرائيل.

وتشمل هذه المرحلة تكثيف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمحروقات، إلى كافة مناطق القطاع خاصة مناطق الشمال.

وتتضمن المرحلة الثانية الإفراج عن كافة المجندات المحتجزات لدى حركة حماس، مقابل عدد يتفق عليه من الجانبين من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتشمل هذه المرحلة كذلك تسليم كافة الجثامين المحتجزة لدى الجانبين منذ بدء العمليات العسكرية يوم السابع من أكتوبر الماضي.

أما المرحلة الثالثة فتشمل التفاوض لمدة تمتد لشهر حول إفراج حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عن جميع الأسرى الجنود الإسرائيليين لديها، مقابل قيام إسرائيل بالإفراج عن عدد يتفق عليه من الجانبين، من الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

وتتضمن هذه المرحلة إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج حدود قطاع غزة، مع استمرار وقف جميع الأنشطة الجوية، والتزام حماس بوقف كافة الأنشطة العسكرية.

في حال توافق إسرائيل وحركة حماس على المقترح وقوائم الأسماء الخاصة بالتبادل، يتم البدء في تنفيذ الاتفاق لحظة الإعلان عن ذلك

وتشمل محددات المقترح وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة بين الجانبين قبل تنفيذ المقترح، للاتفاق على أسماء المفرج عنهم ضمن المرحلتين الأولى والثانية، سواء من جهة إسرائيل أو حركة حماس.

وفي حال توافق إسرائيل وحركة حماس على المقترح وقوائم الأسماء الخاصة بالتبادل، يتم البدء في تنفيذ الاتفاق لحظة الإعلان عن ذلك، مع التزام الطرفين بالسقف الزمني للتفاوض في المرحلة الثالثة.

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