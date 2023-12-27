في كريات شمونة.. تسرب للغاز بدولة الاحتلال

بعد قصفها ب 30 صاروخ..

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية حدوث تسرب للغاز في "كريات شمونة" بعد إصابتها بصواريخ من جنوب لبنان.

وكان حزب الله اللبناني قد قصف "كريات شمونة" بـ30 صاروخ كاتيوشا، دعماً لشعبنا في غزة وإسناداً لمقاومته ورداً على جرائم الاحتلال واستهدافه منازل المدنيين في بنت جبيل اللبنانية

وفي سياق متصل؛ قالت كتائب المجاهدين: نخوض اشتباكات عنيفة ومتعددة مع آليات وجنود الاحتلال خلال التوغل بمحاور التقدم في مدينة غزة، بالأسلحة المتنوعة

فيما استهدفت كتائب القسام دبابة وناقلة جند للاحتلال شمال خانيونس بقذائف الياسين 105

وبدورها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ان حزب الله أطلق صواريخ على رأس الناقورة خلال وجود وزير الخارجية وعدد من السفراء بالشمال.