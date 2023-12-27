بقذيفة "RPG".. كتائب "أبو على مصطفى" تستهدف دبابة للاحتلال الإسرائيلي

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية كتائب أبو علي مصطفى ، اليوم الأربعاء، استهداف دبابة للاحتلال بقذيفة "RPG" في محور الشيخ رضوان شمال غزة.



ومن جانبها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" ،استهداف دبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105".

وأستهدفت كتائب القسام قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد لأول مرة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، مما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل.

كما استهدفت كتائب القسام 7 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في محور شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد، وأوقعنا عدداً من الجنود بين قتيل وجريح.

وقصفت كتائب القسام، بقذائف الهاون تجمعين لآليات وجنود الاحتلال شمال خانيونس.

وأستهدفت كتائب القسام دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.