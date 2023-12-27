قبل العرض.. طرح البوستر الرسمي لفيلم مقسوم لليلي علوي وشيرين رضا

طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائى لفيلم مقسوم للفنانة ليلى علوي وشيرين رضا وسما إبراهيم استعداد لعرضه فى السينمات مع بداية العام الجديد.



الفيلم يطرح يوم 18 من شهر يناير القادم وتدور قصة الفيلم حول ثلاثة مطربات كانوا يعملون في فرقة موسيقية خلال التسعينيات، وبعد مرور 30 عامًا، يجتمعن مرة أخرى ويقررن العودة إلى النشاط الفني ومع ذلك، تواجه حياتهن العديد من المشاكل والصعوبات، وتتناول القصة جوانب اجتماعية كوميدية موسيقية.

ويشكل فيلم "مقسوم" أول تعاون فني بين ليلى علوي وشيرين رضا، حيث لم يلتقيا في أي أعمال سينمائية سابقة.

بوستر فلم مقسوم

تفاصيل فيلم مقسوم

فیلم مقسوم من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

نشر المؤلف هيثم دبور البرومو الدعائى لفيلم “مقسوم” تمهيدا لعرضه خلال الايام القليلة المقبلة حيث لم يحدد بعد توقيت العرض.

وقال هيثم دبور : حنا بقالنا 30 سنة مشوفناش بعض، الإعلان التشويقي لفيلم مقسوم، قريبًا بجميع دور العرض، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، وإخراج كوثر مختار يونس.

ليلى علوى

حرصت الفنانة ليلي علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور لها خلال مشاركتها في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.

تألقت ليلي علوي في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة واتسم بصيحة البليسيه التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

قد حمل فستان ليلي علوي توقيع دار الأزياء Elisabetta Franchi، وقد بلغ سعره 2,147 ريال أي ما يقرب من 25 ألف جنيه مصري.

انتعلت ليلي علوي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع كلاتش صغير، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.