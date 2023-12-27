ختام فعاليات الدورة التدريبة بالدقهلية على أعمال صحة البيئة

اختتمت مديرية الصحة بالدقهلية، فعاليات الدورة التدريبة على " الولادة الطبيعية الآمنة وذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة.

واستمرت الدورة على مدار 3أيام بمشاركة نحو 38 من مشرفات وممرضات أقسام النساء بالمستشفيات التابعة .

حاضر بالورشة التدريبية الدكتور راجح البيه والدكتور يحيى رميح مسؤولى مبادرة " الحد من الولادات القيصرية غير المبررة " علاوة على مس أميمة صبحى مدير إدارة التمريض ومس ابتهال شعبان من إدارة التمريض.

وقال الدكتور يحيى رميح رئيس وحدة "الحد من القيصريات " أن التمريض ضلع أساسى وشريك رئيسى لاستمرار النهوض بصحة المرأة المصرية وأنه لابد من العمل سوياً لتحقيق أهداف وحدة الحد من القيصريات من خلال تدريب الطاقم الطبى وتثقيف المريضات

وسلم وكيل الوزراة فى ختام الورشة شهادات إتمام الدورة للمشاركين واطمأن على مدى استفادتهم منها معربا عن تقديره لجميع المشاركين بها .

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