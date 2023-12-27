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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب إسرائيلي يرفض التجنيد في جيش الاحتلال بسبب مأساة غزة .. فيديو

شاب يرفض التجنيد
شاب يرفض التجنيد في جيش الاحتلال

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يبلغ من العمر ١٨ عاما من مدينة تل أبيب وهو يعلن رفضه الالتحاق بالجيش الإسرائيلي احتجاجا منه على ما يرتكبه جيش الاحتلال من إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.

ونشرت صحف محلية هذا المقطع القصير الذي يظهر فيه الشاب ، تال ميتنيك، وتظهر على ملامحه علامات الغضب قائلا “ أعلن انني ارفض الانضمام للخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي اعتراض على ما يحدث من انتهاكات في غزة”

https://vm.tiktok.com/ZM6DLpJqP/

ليقابل الشاب بالهتافات المرحبة بقراره والتصفيقات الحارة.

وانهالت الاعجابات والتعليقات على المقطع القصير الذي انتشر على المواقع الإلكترونية كالنار في الهشيم منددين بما يحدث في القطاع.

وتستمر الأعمال الإجرامية من قوات الجيش الإسرائيلي المحتل ضد الأطفال والنساء العزل في قطاع غزة مع تواصل قطع جميع سبل الحياة الآدمية من الغذاء والماء والوقود مما يجعلها ابشع مذبحة حدثت في التاريخ الحديث.

تل أبيب غزة

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