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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيتراجع بالدبلوماسية أو الحرب.. وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يهدد حزب الله

إيلي كوهين
إيلي كوهين

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن تل أبيب ستجبر حزب الله على التراجع لشمال الليطاني بالدبلوماسية أو الحرب.

جاء ذلك خلال جولة على الحدود الشمالية مع وفد من السفراء الأجانب حيث زودهم برؤى مباشرة حول التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل من قبل حزب الله.

وحسب موقع "i24news" العبري، توعد كوهين بالقول: “على نصر الله أن يعرف أنه التالي في الصف”، مما يشير إلى نقطة تحول حاسمة في نهج إسرائيل تجاه التهديد المستمر الذي يشكله حزب الله شمال نهر الليطاني، مشدداً على الحاجة الملحة إلى تحرك دولي.

وكان حزب الله اللبناني أعلن في وقت سابق، قصفه مستوطنة "كريات شمونة" بـ30 صاروخ كاتيوشا"، دعماً للشعب في غزة وإسناداً لمقاومته ورداً على جرائم الاحتلال واستهدافه منازل المدنيين في بنت جبيل اللبنانية.

وزير الخارجية الإسرائيلي الإسرائيلي إيلي كوهين الاحتلال تل أبيب حزب الله

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