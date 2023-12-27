عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر المصري| مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأخير بأبوظبي استعداداً للأهلي

مران فيوتشر
مران فيوتشر

اختتم فريق مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي لإستاد الكريكيت بأبو ظبي، استعدادًا لمواجهة الأهلي غداً بنهائي كأس السوبر المصري.

ويواجه مودرن فيوتشر نظيره النادي الأهلي غداً الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت الإمارات، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري بشكلها الجديد، على ملعب ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويغيب عن لقاء الغد ثنائي الفريق عمر كمال ومحمد فاروق للإصابة.

وكان مودرن فيوتشر قد فاز على بيراميدز بنصف نهائي البطولة ذاتها بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي.

2ee25480-4c4f-4b17-b572-1c6301dba3da
2ee25480-4c4f-4b17-b572-1c6301dba3da
8af9bcb3-6f61-481d-b721-2dbb570b4cec
8af9bcb3-6f61-481d-b721-2dbb570b4cec
49b4e999-9c6b-45c8-9ecd-101ff92000b7
49b4e999-9c6b-45c8-9ecd-101ff92000b7
37577f42-0756-4d92-b296-b58f88c39fb6
37577f42-0756-4d92-b296-b58f88c39fb6
87498e7b-8edd-40e4-9d07-7b083fc1db2c
87498e7b-8edd-40e4-9d07-7b083fc1db2c
ad07a16e-762c-4e55-adfd-b2b564ecb2e2
ad07a16e-762c-4e55-adfd-b2b564ecb2e2
b605e5bd-5be3-4575-bc67-10cd63c7d80c
b605e5bd-5be3-4575-bc67-10cd63c7d80c
c194bb4c-6345-47b0-814f-454a66a4fb1d
c194bb4c-6345-47b0-814f-454a66a4fb1d
fbcce26e-aa5b-4eb7-a774-bfc22539d4ad
fbcce26e-aa5b-4eb7-a774-bfc22539d4ad
fd1bf9bd-5b65-435e-8d93-fe2ac5efe1a6
fd1bf9bd-5b65-435e-8d93-fe2ac5efe1a6
ff9832fa-9d66-47cd-be2f-44c5405c6687
ff9832fa-9d66-47cd-be2f-44c5405c6687
مودرن فيوتشر فيوتشر كأس السوبر كأس السوبر المصري أبو ظبي الأهلى السوبر السوبر المصري الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

4 صفقات جديدة للزمالك.. وكيل أحمد فتوح يعلن مفاجأة من العيار الثقيل

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

ذروة الأمطار اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة و6 محافظات أخرى

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

موضوعات متعلقة

التشكيلة الرسمية لمباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري

في اتحاد الكرة| تحرّك رسمي من فيتوريا لأجل منتخب مصر بأمم أفريقيا

السوبر المصري| الأهلي ينهي استعداداته لمباراة النهائي أمام فيوتشر

نجمة فريق برشلونة تخضع لعملية جراحية في الركبة

لسوء النتائج | الشباب السعودى يفسخ عقد مدربه الكرواتي إيجور بيسكان

عبدالغني وصدقي وشوقي وسليمان وجابر يؤدون واجب العزاء في والدة حسام البدري |صور

شوبير وعرابي وسيف يؤدون واجب العزاء في وفاة والدة حسام البدري| شاهد

15 مليار يورو.. الكشف عن ميزانية السوبر ليج الأوروبي

ترشيحاتنا

حسم صفقة الموسم.. ماذا فعل الأهلي مع فيوتشر خلال 27 لقاء؟

تحذير رسمي | تجار الدولار يواجهون السجن والغرامة بالقانون

الجريمة الضاحكة.. اللصوص تناولوا عشاء العريس في المنوفية |فيديو جراف

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

وكيل إسكان النواب يكشف مفاجآت عن قانون الإيجار القديم | فيديو جراف

القاهرة في قائمة أعلى مدن ذكية في الشرق الأوسط..وهذا هو الترتيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت .. دينا داش تثير الجدل على السوشيال ميديا | شاهد

طبيبة تكشف عن الأسماك المجمدة الفاسدة بالأسواق

بفقدان وزن ملحوظ.. مى كساب برفقة زوجها فى عيد ميلادها

ماذا يحدث عند شرب الخل مع الماء؟

فيديو

احذروا الطقس الساعات القادمة | موعد ذروة الموجة الباردة

أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟

المقاومة تنتصر .. خسائر جديدة في صفوف جيش الاحتلال

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ