السوبر المصري| مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأخير بأبوظبي استعداداً للأهلي

اختتم فريق مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي لإستاد الكريكيت بأبو ظبي، استعدادًا لمواجهة الأهلي غداً بنهائي كأس السوبر المصري.

ويواجه مودرن فيوتشر نظيره النادي الأهلي غداً الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت الإمارات، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري بشكلها الجديد، على ملعب ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويغيب عن لقاء الغد ثنائي الفريق عمر كمال ومحمد فاروق للإصابة.

وكان مودرن فيوتشر قد فاز على بيراميدز بنصف نهائي البطولة ذاتها بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي.

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