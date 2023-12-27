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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الرياضة: تنفيذ البرنامج القومي «نتشارك» للمُبادرات المجتمعية في 8 مراكز شباب بقنا

البرنامج القومي «نتشارك
البرنامج القومي «نتشارك للمبادرات المجتمعية»

واصلت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب، وبالتعاون مع منظمة اليونيسف ، تنفيذ فعاليات برنامج «نتشـارك»، في نسخته الثانية لتنفيذ المبادرات المجتمعية بمحافظة قنا. 


وذكرت الوزارة - في بيان مساء اليوم - أن البرنامج يقام داخل 8 مراكز شباب وهي (الصالحية؛ العركي؛ الكوم الأحمر؛ المحروسة؛ مدينة العمال ؛ القلمينا؛ وخزام؛ والأشراف القبلية) ، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وذلك في إطار برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية.


ويستهدف البرنامج تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد و صنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم، وإعداد كوادر فاعلة بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من 13 - 17 عاما (الطلائع) ، 18 - 19 عاما (الشباب) على أن يكون 30 من المستفيدين من الجنسيات الأخرى المقيمين في مصر.


وتأتي استراتيجية البرنامج نحو تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية منبثقة من المبادرات التالية " تمكين الفتيات ؛ التوافق المجتمعي ، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية، دعم الوافدين ، ما بعد Cop27 " ، الطاقة المتجددة ، المشروعات الخضراء ، البيئة ، الصحة " .


ويقوم بتنفيذ البرنامج بقنا ، مدربين ومنسقين ( إداري ، فني ،اعلامي ) وهم : "جرجس منصف عبدالملاك ، احمد محمود نجار ، عمر عبدالناصر سيد احمد ،منار حسن ابراهيم ، محمود عزت محمد ، مصطفى كامل سيد ، فاطمة احمد عبد الحميد ، هاله سعد ، محمود ياسين ،انوار الطيب ".


وقالت المنسق الإعلامي للبرنامج بالمحافظة أنوار الطيب إن البرنامج يُعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة تطلعات المشاركين من النشء والشباب وتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية والقيادية ، وان استدامة المبادرات المطروحة يتوقف علي ترسيخ مجموعة من القيم الثرية لنجاحها منها : " الجودة والاحترافية والإبداع والنزاهة والتنوع وفكرة جديدة بنمط مختلف"، وان شعارهم في كل محطة تدريبية هو «إنطلقوا في رحلة التغيير والإبتكار مع "نتشارك" ».


ومن المقرر تنفيذ فعاليات البرنامج داخل 15 محافظة هي ( شمال سيناء ؛ جنوب سيناء ؛ أسوان ؛ أسيوط ؛ القاهرة ؛ الاسكندرية ؛ الوادي الجديد ؛ سوهاج ؛ قنا ؛ مطروح ؛ كفر الشيخ ؛ دمياط ؛ الجيزة ؛ القليوبية ؛ البحر الأحمر ) .

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