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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية : الحرب على غزة مشروع إنهاء نتنياهو لحياته ..فيديو

نتنياهو
نتنياهو

علق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على رفض نتنياهو مناقشة المرحلة التالية في حرب غزة خلال اجتماع مجلس الحرب.

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وقال الرقب، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"،: "لا يوجد رؤية واضحة عما سيحدث بعد الحرب في غزة، لكن هناك رؤية واحدة في عقل نتنياهو وهي أن هذه الحرب يجب ألا تتوقف، لأنه يدرك أن في حالة توقف الحرب سيتحمل نتائج كل إخفاقاته قبل الحرب وبعد الحرب".

 

وأضاف "الحرب في غزة بالنسبة لنتنياهو مشروع إنهاء حياته بنفسه إما أن يحقق هدفه وإما أن يموت، لذلك ما زال مصرا على استمرار الحرب".

وأكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن إسرائيل لم تحقق أي هدف من أهدافها المعلنة بشأن حربها على قطاع غزة.
 

نتنياهو

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