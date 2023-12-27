اتجنن | تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب نتنياهو

انفعل الإعلامى تامر أمين على الھواء مباشرة بسبب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياھو أمام الكنيست.

وأكد تامر أمين، خلال برنامج "آخر النھار" المذاع عبر قناة النھار، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية جن جنونه رسميا ويلعب لعبة الموت.

وأضاف قائلا:" نتنياھو وصل لمرحلة خطيرة من "الأنا" وبيقول عليا وعلى أعدائى حتى الإسرائيليين أنفسھم".

الأصوات الإعلامية

وأوضح تامر أمين أن أسرة الأسرى الإسرائيليين وبعض الأصوات الإعلامية داخل تل أبيب تطالب نتنياھو بوقف العملية العسكرية على قطاع غزة لأنھا لم تحقق أى ھدف من أھدافھا حتى الآن.

وأكد تامر أمين أن أغلب الأصوات داخل إسرائيل تطالب نتنياھو بوقف الحرب وكذا الخسائر الاقتصادية ، معقبا:" آخرة نتنياھو ھيلبس البدلة الزرقا".