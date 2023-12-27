إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بالخليل

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بني نعيم شرق الخليل.

ومن جهتها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام"، استهداف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في وقت سابق من اليوم، إن الجيش يبحث عن محمد الضيف، قائد كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”؛ لاغتياله.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق من اليوم، عن تدمير بنى تحتية كثيرة لحركة حماس في خان يونس، مضيفًا أنه تم إضافة لواء آخر للعمليات العسكرية في جنوب غزة.

وأضاف الاحتلال أنه تم العثور على الكثير من المعلومات الاستخباراتية وكاميرات التصوير في أنفاق قطاع غزة، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية تهاجم كل البنى التحتية لحزب الله قرب حدوده وهذا سيأخذ وقتًا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن ضابط سابق بالمخابرات الإسرائيلية، بأن القول إن حركة حماس الفلسطينية تنهار ليس صحيحا، حيث يواجه الجيش الإسرائيلي معارك صعبة كل يوم.