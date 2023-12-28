فضحية كبرى تورط فيها لاعبون كبار ومسئولون بالبنتاجون.. القصة الكاملة لرياضة الدم الوحشية تحت الأرض بأمريكا

في صباح مظلم وممطر من هذا الخريف في ريف ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، تجمع فريق من العملاء الفيدراليين يرتدون معدات تكتيكية بهدوء للقيام بمهمة كانت في جزء منها عبارة عن مداهمة وجزء من عملية إنقاذ، وكانت المخاطر كبيرة، فقد خشي العملاء من أن يصبح الضحايا هزيلين، ومصابين بالجفاف، ومن المحتمل أن يكونوا مقيدين بالسلاسل، وربما أصيب الكثير، وقد يكون البعض قد مات بالفعل، وكما تبين فيما بعد، تم إنقاذ الضحايا - ما يقرب من 40 كلبًا - على الرغم من ظهور علامات سوء المعاملة.

وقد كان هذا هو المشهد الذي توقعه العملاء المخضرمون في عالم قتال الكلاب الغامض، حيث احتلت رياضة الدم السرية عناوين الأخبار الدولية في عام 2007 عندما اعترف نجم اتحاد كرة القدم الأميركي مايكل فيك بالذنب في تهمة اتحادية تتعلق بقتال الكلاب، وبعد مرور عقد ونصف العقد، تلاشت هذه الأضواء، لكن المشكلة لا تزال قائمة، وقد وجد تحقيق أجرته شبكة CNN أن السلطات الفيدرالية الأمريكية صادرت عددًا أكبر من الكلاب في العام الماضي – من خلال المصادرات المدنية – أكثر من أي عام آخر منذ توجيه الاتهام إلى فيك.

قتال الكلاب في عصر الإنترنت

وتكشف سجلات المحكمة والمقابلات كذلك كيف تطور قتال الكلاب في عصر الإنترنت، حيث تحول أصحاب الكلاب إلى تطبيقات المراسلة المشفرة لتبادل نصائح التدريب وترتيب المعارك، وقد يتم تبادل مئات الآلاف من الدولارات في مباراة واحدة ويمكن للمربيين جني الآلاف من قوارير السائل المنوي أو بيع الجراء، في حين أن المباريات الوحشية أقيمت في مدن وبلدات في جميع أنحاء البلاد، وتظهر السجلات أن السلطات الفيدرالية تصادر كميات كبيرة من الحيوانات في جنوب شرق الولايات المتحدة - ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن مكتب المدعي العام الأمريكي في كارولينا الجنوبية لديه مدعيان عامان يركزان على مثل هذه القضايا.

وتذكرت إيل كلاين، إحدى هؤلاء المحامين، المرة الأولى التي وصلت فيها في أعقاب تمثال نصفي يقاتل كلبًا، ورصدت كلبًا أسود جريحًا مربوطًا بشجرة كان ينزف وكان اللحم يتدلى من أذنيه، وعندما اقتربت، بدأ ذيله يهز، وقالت كلاين، التي ساعدت في إنقاذ مئات الحيوانات من عصابات القتال المشتبه بها في جميع أنحاء ولايتها: "لقد أشعلت النار حقًا تحتي، وقد أغضبني أن كل هؤلاء الناس كانوا هنا يفعلون ذلك، ويقامرون عليه، ويشاهدونه، ويغذون هذه الثقافة المثيرة للاشمئزاز".

قضية مايكل فيك

لقد كان قتال الكلاب موجودًا منذ آلاف السنين، ومع ذلك، فمن المرجح أن معظم الأميركيين لم يكونوا يعرفون سوى القليل عن هذه الرياضة عندما ظهرت إلى الرأي العام في عام 2007، وفي إبريل من ذلك العام، داهم عملاء الدولة منزلاً في ريف فيرجينيا، مسلحين بأمر تفتيش وشكوك بأن فيك، أحد اللاعبين الأعلى أجراً في الولايات المتحدة، وكان اتحاد كرة القدم الأميركي في ذلك الوقت يستخدم العقار لإدارة حلقة قتال الكلاب.

وتم انتشال العشرات من الكلاب المصابة والندوب التي تم تربيتها للقتال من الممتلكات، أوضحت سجلات المحكمة كيف قام لاعب الوسط في فريق أتلانتا فالكونز بضخ الأموال في رياضة الدم، حيث قام بشراء العقار الذي كان يحتفظ فيه بالحيوانات بعد فترة وجيزة من توقيع عقده الأول مع اتحاد كرة القدم الأميركي في عام 2001، فيك والمتهمون معه، الذين استخدموا مزرعة فيرجينيا كمزرعة، منطقة انطلاق رئيسية لتدريب وإيواء ومحاربة حيواناتهم، اعترف كل منهم بالذنب في تهمة جنائية تتعلق بقتال الكلاب، وقد وقع جورج دبليو بوش قانونًا في مايو 2007 يجعل قتال الكلاب جناية على المستوى الفيدرالي.

عالم جديد تمامًا لقتال الكلاب

ومنذ سنوات مضت، اعتمد مقاتلو الكلاب - والسلطات التي تعقبت ما يقدر بنحو 40 ألف شخص شاركوا في قتال الكلاب المنظم في الولايات المتحدة - على المجلات الشفهية أو المجلات السرية للتعرف على المباريات الأخيرة، وتقنيات التدريب والرعاية الطبية لقتال الحيوانات، ولكن شبكة الإنترنت غيرت تماما الطريقة التي يتعلم بها المقاتلون، حيث يمكن لعدد قليل من عمليات البحث على جوجل أن تخبر مالك كلب مغامر عن كيفية استخدام طاحونة الشرائح - وهي حلقة مفرغة مصممة للكلاب - لتكييف حيواناتهم، وقد غيرت أيضًا كيفية تواصل مقاتلي الكلاب، فغالبًا ما يشارك مقاتلو الكلاب وزن كلبهم وجنسه في مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة أو من خلال تطبيقات المراسلة المشفرة لترتيب القتال.

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فقد استخدم مقاتل كلاب مقيم في فرجينيا فيسبوك لإعداد مباريات لكلبه المسمى دورانتولا، وفقًا للائحة الاتهام الصادرة عام 2022، وقد وصف معركة بطله الأخيرة بأنها "DOA آخر"، ونشر أنها كانت "15 دقيقة لقتل الصدر والأمعاء"، واستخدم أحد مقاتلي الكلاب المقيم في ميشيغان، والذي تم اتهامه في عام 2018، تطبيق WhatsApp لمشاركة مقاطع فيديو لحيوانات تتقاتل، بما في ذلك مقطع يظهر "باراكودا"، الذي وصفه بأنه "ذو حلق وكلى مستقيمين!!!"، وقد جددت وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا كيفية رؤية المتفرجين للمباراة.

العام الماضي فقط مصادرة 400 كلب

وقد كانت لعبة القط والفأر المستمرة بين سلطات إنفاذ القانون ومقاتلي الكلاب على مر السنين. ومؤخرًا، ارتفع الاهتمام الفيدرالي برياضة الدم، ففي العام الماضي، صادر المسؤولون الفيدراليون ما يقرب من 400 كلبًا من حلقات قتال الكلاب المشتبه بها، وهو أكثر من أي عام آخر منذ عام 2007 على الأقل، وفقًا لمراجعة شبكة سي إن إن للمصادرات المدنية الفيدرالية، ولا يشمل هذا العدد الكلاب التي تم تسليمها أو الكلاب التي استولت عليها سلطات الولاية أو السلطات المحلية، ويأتي هذا الارتفاع بعد سنوات لم تكن فيها مثل هذه النوبات شائعة.

وقد ساهم عدد قليل من المكاتب في هذه الزيادة بقدر ما ساهم فيه مكتب المدعي العام في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، والذي يضم اثنين من المدعين العامين - إيل كلاين وجين تايلور - اللذين أنقذا بمفردهما مئات الكلاب، وكان تايلور، الرئيس الجنائي للمكتب، يعمل على القضاء على تجار المخدرات في ولاية كارولينا الجنوبية منذ منتصف التسعينيات، وأثناء متابعة قضية مخدرات، وجدت نفسها تستمع إلى محادثة عبر التنصت حول قتال الكلاب، وتقول: "أنا أحاكم الكثير من تجار المخدرات، وأنا لا أقول إنهم جميعاً أناس طيبون، لكن الكثير منهم أناس طيبون يفعلون أشياء سيئة، ولكن قتال الكلاب بالنسبة لي هو شيء مختلف تمامًا".

مسئول في البنتاجون وتفاصيل مروعة لبشاعة هذه الرياضة.

وعندما تم توجيه الاتهام إلى مسؤول في البنتاجون في أكتوبر، فتشت السلطات منزله واكتشفت بقع دماء في قبو منزله على الجدران والأثاث والألواح الخشبية، حيث يزعم المدعون أنه حارب الكلاب. يزعم ممثلو الادعاء أن فريدريك دوجلاس مورفيلد جونيور، كان يمتلك "منصة للاغتصاب"، والتي تقيد أنثى الكلب لأغراض التكاثر، وجهازًا مكونًا من كابلات توصيل يبدو أنه تم استخدامه لصعق الكلاب بالكهرباء بعد معركة خاسرة. ويظهر جدول القضية أن مورفيلد دفع بأنه غير مذنب. ولم يستجب محاميه لطلبات التعليق، كما اشتبه المدعي العام الذي حاكم مشرف مبنى في مدينة نيويورك في عام 2012 في أنه قام بصعق الكلاب المفقودة بالكهرباء ثم قام بعد ذلك بإخراج الجثث مع سلة المهملات الصباحية، واحتفظ المشرف بما يقرب من 50 كلبًا في صناديق خشبية في المبنى الذي يعمل فيه.

وشارك مقاتلو الكلاب في إحدى قضايا ولاية فرجينيا في أساليب قتل الكلاب التي خسرت معاركها. وادعى أحد المتهمين في هذه القضية أنه "أحب" قتل الكلاب، وقد توافد الرجال من جميع أنحاء الساحل الشرقي إلى مكان بعيد في ريف ولاية كارولينا الجنوبية لحضور هذا الحدث، وأحضر أصحاب الكلاب الذين حضروا الحدث وفرة من أدوات التجارة: البنادق والذخيرة وهراوة ذات مسامير وعصا كسر - التي تجبر الكلب على فتح فكيه بمجرد انتهاء القتال - وكأسًا.