معظمهم من الأطفال والنساء..استشهاد عدد من الفلسطينيين بمخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الأربعاء، بإستشهاد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن سبعة مواطنين على الأقل استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات، فيما أصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بني نعيم شرق الخليل.

ومن جهتها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام"، استهداف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في وقت سابق من اليوم، إن الجيش يبحث عن محمد الضيف، قائد كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”؛ لاغتياله.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق من اليوم، عن تدمير بنى تحتية كثيرة لحركة حماس في خان يونس، مضيفًا أنه تم إضافة لواء آخر للعمليات العسكرية في جنوب غزة.

وأضاف الاحتلال أنه تم العثور على الكثير من المعلومات الاستخباراتية وكاميرات التصوير في أنفاق قطاع غزة، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية تهاجم كل البنى التحتية لحزب الله قرب حدوده وهذا سيأخذ وقتًا.