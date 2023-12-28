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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الدكتور نازل.. متتالية قصصية جديدة بدار الشروق

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، المتتالية القصصية "الدكتور نازل" للروائي الكويتي طالب الرفاعي، ومتاحة في جميع فروع مكتبات الشروق والمكتبات الكبرى بالقاهرة والمحافظات

«في هذا النص رصدٌ لما تراه العُيون وتتحدث به الألسنة، ويبقى الكاتب وحده قادرًا على النفاذ وكشفِ عظامِ الفساد الخفيَّة التي رسّختها «إدارة الكذب العالمي»؛ فأصبح الكذبُ ملحَ كلِّ حديث! نصٌّ يكشف لك الفساد فتتألم. فمتى تغضب؟ تجربة مزجٍ جميلةٍ بين فنَّي القصة القصيرة والرواية، وفيه ما اعتاده طالب الرفاعي من حضورٍ في نصوصه؛ فالكاتب يأبى أن يموت في ذهن المتلقي، ويبقى حاضرًا إيجابيَّ التأثير».

تؤلّف مجموعة «الدكتور نازل» لطالب الرفاعي فتحًا جديدًا في كتابة القصة القصيرة العربية، وإضافة مُوفَّقة إلى إنتاج كاتبها الأدبي؛ فقد حقّقت نصوصُها خطوةً بنائية مهمة في تقنية «الميتا- سرد» على مستوى الموضوعات والشخصيات، وعكسَت قصصُ المجموعة خصوبة السَّرد، وإمكانية أن يضيف السَّارد الحقيقي؛ المؤلِّف الفعليّ، رؤيته بقصد التحفيز والتنوير والإقفال الضروري لنهاية كلِّ حالة على انفراد.

عن المؤلف:

طالب الرفاعي؛ كاتبٌ وروائيٌّ كويتي، صدر له كثيرٌ من الروايات والمجموعات القصصية. حاز على جوائز عربية وعالمية مرموقة، وتُرجمت أعمالُه إلى: الإنجليزية والفرنسية، والإسبانية والإيطالية، والصينية والتركية. يعمل أستاذًا لمادة الكتابة الإبداعية في الجامعة الأمريكية في الكويت.

الدكتور نازل طالب الرفاعي دار الشروق القصة القصيرة العربية الروايات والمجموعات

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