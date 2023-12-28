مانشستر سيتي يفوز على إيفرتون في الدوري الإنجليزي

نجح مانشستر سيتي من ملعب في الفوز على مضيفه إيفرتون 3-1 ، على جوديسون بارك، أمس الأربعاء، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف السيتي فيل فودين في الدقيقة 53، وجوليان ألفاريز (64) من ركلة جزاء، وبرناردو سيلفا (86)، فيما أحرز جاك هاريسون هدف إيفرتون (29).



وتقدم السيتيزينز إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 37 نقطة، وله مباراة مؤجلة، فيما بقي رصيد إيفرتون 16 نقطة في المركز ال17، وهو الذي تم خصم 10 نقاط من رصيده، لثبوت مخالفته قوانين اللعب المالي النظيف.

وأعلن فريقا مانشستر سيتي وإيفرتون، عن تشكيليهما الأساسيين لمواجهتهما على أرض الثاني، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويتواصل غياب المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، عن صفوف مانشستر سيتي بداعي الإصابة، وسيحل مكانه الأرجنتيني جوليان ألفاريز كمهاجم صريح.



في الناحية المقابلة، كان لافتا في تشكيلة إيفرتون، مشاركو بيتو كمهاجم صريح على حساب الدولي الإنجليزي دومينيك كالفرت لوين الجالس على دكة البدلاء.



وفيما يلي تشكيل الفريقين لهذه المباراة:



مانشستر سيتي: إيدرسون، ووكر، ستونز، أكانجي، آكي، رودري، نونيز، سيلفا، فودين، جريليش، ألفاريز.



المدرب: بيب جوارديولا.



إيفرتون: بيكفورد، باترسون، تاركوفسكي، برانثوايت، ميكولينكو، أونانا، جوميز، جارنر، هاريسون، ماكنيل، بيتو.



المدرب: شون دايتش.