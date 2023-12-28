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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يقرر تعطيل الدراسة والامتحانات العملية لسوء حالة الطقس

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أصدر الاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قراراً بتعطيل الدارسة  والامتحانات العملية الخاصة بمدارس التربية والتعليم، اليوم الخميس، بجميع المدارس في نطاق المحافظة، حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

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افتتاح معرض الابتكارات الطلابية لدعم ريادة الأعمال في جامعة طنطا

وشمل القرار الطلاب والمعلمون بالتربية والتعليم على أن يستثنى من ذلك القيادات الإشرافية وفقاً لاحتياجات العمل التي يحددها مديري الإدارات.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عرابة بالضفة الغربية


ويهيب الدكتور طارق رحمي المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما يهيب السائقين بالالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية

هيئة الأرصاد الجوية تعطيل الدراسة والامتحانات مدارس التربية والتعليم محافظ الغربية موجة من الطقس السيئ مواطنين

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