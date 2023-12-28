الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين بالضفة وسط مواجهات وإطلاق نار

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين بالضفة الغربية، بعد منتصف ليل الأربعاء، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق نار.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة، وسيرت آلياتها العسكرية تجاه "دوار البطيخة" ودوار السينما بالمدينة، حيث اندلعت مواجهات وصفت بـ" العنيفة" أطلقت خلالها النار بكثافة.

وتحدثت المصادر لـ"وفا"، عن إطلاق نار في "واد برقين" وتخوم مخيم جنين، إثر عمليات اقتحام مماثلة ومواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي عدداً من البنايات في جنين وتمركز القناصة على أسطحها.