طلب غريب من والدة كليان مبابي لـ رئيس ريال مدريد قبل انتقالات يناير

طلبت فايزة العماري، والدة كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد بأن يمنح نجلها مهلة لاتخاذ قرار.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، وذكرت تقارير أنه قد ينتقل إلى ريال مدريد عبر صفقة مجانية.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، تدرك فايزة العماري أن بيريز سيتصل بمبابي في الأسبوع الأول من يناير لسؤاله عن موقفه من التوقيع مع ريال مدريد.

وكشفت الشبكة الإسبانية أن فايزة العماري طلبت من بيريز، عبر وسطاء، أن يمنح مبابي مهلة لبعض الوقت قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن وجهته في الموسم المقبل.

وأشارت "ديفنسا سنترال" إلى أن بيريز ينوي تقديم لمبابي نفس العقد الذي كان سيوقع عليه، إذا قرر الانضمام إلى ريال مدريد في صيف 2022.

وكان مبابي على أعتاب التوقيع مع الميرينجي في ذلك الوقت، لكنه تراجع وجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2024.