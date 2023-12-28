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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إضراب يعم طولكرم في الضفة الغربية بعد استشهاد 6 فلسطينيين بغارة إسرائيلية

صدى البلد

أعلنت حركة فتح الإضراب حداداً على ستة فلسطينيين استشهدوا فجر الأربعاء، جراء قصف طائرة إسرائيلية مسيرة لهم في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية.

وقال مدير مستشفى طولكرم الحكومي، الدكتور أمين خضر، إن الجيش الإسرائيلي أعاق وصول طواقم الإسعاف إلى موقع القصف لمدة تجاوزت الساعة.

وأضاف، خضر إن بعض الجثث التي وصلت المستشفى كانت متفحمة، في حين أن الجثث الأخرى كانت عبارة عن أشلاء، وأصيب آخرون بحروق شديدة.

في سياق متصل، أعلن إقليم حركة فتح في طولكرم الإضراب الشامل في عموم المحافظة، حدادًا على أرواح الشهداء.

وقال أمين سر حركة فتح في طولكرم، إياد جراد، إن "الفصائل والقوى الوطنية شاركت في الإضراب العام الذي أعلنّ عنه صباح اليوم حدادًا على أرواح الشهداء، وتعبيرًا عن الغضب الشعبي إزاء هذه المجزرة".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" قالت في وقت سابق، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت طولكرم من محورها الغربي، بينما توجّهت قوة أخرى باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة، وتمركزت في حي المنشية وفرضت حصارًا مشددًا عليه.

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