الكهرباء: إنهاء تحديث مركز تحكم منطقة القناة بتكلفة 324 مليون جنيه

يعمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على إنشاء و تحديث مراكز التحكم الاقليمى على مستوى الجمهورية والتى تقوم بمراقبة أداء وتشغيل محطات المحولات ، ومن ضمن مراكز التحكم الاقليمى التى تم الانتهاء من تحديثها مركز تحمم منطقة القناة .

وأعلنت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الانتهاء من تحديث مركز تحكم القناة بنسبة تنفيذ 100% وجارى حاليا انهاء إجراءات الإستلام الإبتدائى للمشروع

ويقوم المشروع بمراقبة أداء وإدارة تشغيل (104) محطة محولات ، و تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع حوالي 324 مليون جنيه، وبتمويل ذاتي من الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وكان قد تم توقيع عقد تحديث مركز التحكم الإقليمي بمنطقة كهرباء القناة بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف شركات "ABB سويسرا ـ ABB Arab ـ السويدى T&D" .

ويقوم مركز التحكم الإقليمي بمراقبة أداء الشبكة الكهربائية جهد 66/22ـ11 ك.ف لمحافظات منطقة كهرباء القناة السبعة، وهي:"الإسماعيلية ـ بورسعيد ـ السويس ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ البحر الأحمر ـ الشرقية / العاشر من رمضان" تخدم ما يقرب من 12 مليون مواطن باستخدام أحدث تكنولوجيا المراقبة والتحكم في شبكات نقل الكهرباء وتقنيات الاتصالات الحديثة باستخدام شبكة من الألياف الضوئية لنقل بيانات المحطات لمركز المراقبة والتحكم.



ويأتى تحديث التحكم الإقليمي لمنطقة كهرباء القناة ضمن خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتحديث بعض التحكمات الإقليمية القائمة، وهي:"القاهرة ـ القناة ـ الإسكندرية ـ مصر العليا"، وإنشاء تحكمات إقليمية جديدة بكل من "منطقة كهرباء الدلتا ومصر الوسطى".

حيث تم أيضا إنشاء مركز تحكم الدلتا والذى يهدف الى انشاء مركز تحكم اقليمى للشبكة الكهربائية ومن المستهدف ان يقوم بمراقبة أداء وتشغيل (107) محطة محولات في (6) محافظات بمنطقة الدلتا ، وتبلغ بنسبة التنفيذ الكلية للحزمة الأولى 50%. وتبلغ بنسبة التنفيذ الكلية للحزمة الثانية 95,8%.

كما يتم تحديث مركز تحكم القاهرة ومن المخطط ان يقوم المشروع بمراقبة أداء وتشغيل (207) محطة محولات على مستوى القاهرة الكبرى وبسعة توسعية مستقبلية ل (400) محطة محولات بنسبة التنفيذ الكلية للمشروع 87%.

وكذلك دراسة تحديث مركز تحكم الإسكندرية حيث تم الإنتهاء من التقرير النهائي للدراسة وجارى نهو إجراءات تمويل المشروع، ويقوم المركز بالتحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقاً لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة ، مراقبة وتسجيل كميات الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة الشمسية ، التنسيق مع المركز القومى للتحكم في الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية.