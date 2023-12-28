الطقس اليوم| سحب رعدية على غالبية المحافظات وأمطار غزيرة مستمرة للمساء

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية، وخرائط الطقس، تشير إلى تكون سحب رعدية على مناطق بورسعيد والدقهلية؛ حيث من المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانا.

وقالت هيئة الأرصاد، إن فرص سقوط الأمطار مستمرة على القاهرة الكبرى ومناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية وسيناء وشمال الصعيد خلال ساعات الطقس اليوم، حيث تزيد حدة الأمطار على شرق البلاد مع تقدم الوقت.

وفي القاهرة الكبرى، شهدت عدة مناطق مع صباح اليوم، باكرا، أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة تكون متوسطة الشدة وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، وتستمر هذه الأجواء مع تقدم الوقت وتزداد حدتها على شرق القاهرة الكبرى وشرق البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن مناطق (كفر الشيخ-الدقهلية-الغربية) تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة، ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة للداخل مع تقدم ساعات الليل.

وتبقى القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط الأمطار متوسطة الشدة خلال ساعات الليل حتى مساء الطقس اليوم الخميس على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن تزداد حدة الأمطار على مناطق شرق البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، يشهد أمطار متفرقة على مناطق متفرقة بالبلاد، كالتالي:

بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية - السويس - اسماعيلية- شمال سيناء أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق ( دمياط

أمطار متوسطة إلى رعدية أحيانا على مناطق ( مطروح - الاسكندرية - المنوفية - الغربية - الفيوم - القليوبية - القاهرة - الجيزة ) قد تغزر أحيانا على مناطق من القاهرة الجديدة

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء بنسبة حدوث 40 تقريبا تمتد خفيفة إلى مناطق ( الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير - بني سويف - المنيا ) تكون 30% تقريبا

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما عن متوسط درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 15 درجة

جنوب سيناء 25 للعظمى والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 13 درجة