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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إجراء عاجل من التعليم قبل انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الالكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام استعداداً لعقد امتحانات نصف العام 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير المقبل.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على المدارس الثانوية بالتنبيه على طلبة الصفين الأول والثانى الثانوي بتسجيل البيانات المطلوبة في الاستمارة الالكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ومراجعتها بدقة عالية 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حالة اكتشاف أي أخطاء في البيانات في الاستمارة الالكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم غلق باب التسجيل في الاستمارة الالكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يوم الاثنين الموافق 2024/1/2

ويمكن لمن يهمه الامر الان الوصول إلى رابط الاستمارة الالكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على :

https://moe-register.emis.gov.eg/ 

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية ، بشأن امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي.

حيث شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه بالنسبة لـ امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي، تقرر إتاحة الامتحان الكترونياً على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي 

 كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإجراء امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي  ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي  سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

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