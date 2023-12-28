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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصرف الصحي بمطروح: لا وجود للتجمعات المائية بالشوارع الرئيسية|فيديو

مرسى مطروح
مرسى مطروح

قال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إنه تم إعلان حالة الطوارئ، وحالة استعداد دائم منذ بداية فصل الشتاء، مؤكداً أن الأرصاد الجوية حذرت منذ يومين، من أن هناك أمطارا متوقعة على مرسى مطروح، منذ صباح الأمس.

 الأمطار بدأت في مطروح الساعة 9:30 صباحاً 


وأضاف “خالد”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يامصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن "النوة" بدأت منذ الأمس بمرسى مطروفي ، في الساعة الـ9 صباحاً،  في أمطار  متوسطة على مدينة السلوم، واستمرت لمدة نصف ساعة .

وأشار رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمطروح إلى أن الأمطار  تسببت في تجمعات مائية في الشوارع الرئيسية،  وتم التعامل معاها ، و لم يغلق أي شارع في مطروح.

 

الصرف الصحى مطروح امطار مرسى مطروح الشتاء

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