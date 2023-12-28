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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأهم مُقتدر مادياً.. فنانة تثير الجدل: الرجل لا تكفيه امرأة واحدة بحياته|فيديو

الفنانة المغربية
الفنانة المغربية ميساء مغربي

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن الفنانة المغربية ميساء مغربي كانت لها تصريحات غريبة وجريئة فى نفس الوقت، فى أحد حواراتها، والتي بررت خيانة الرجل لزوجته.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، أن الفنانة ميساء مغربي قالت أنه فى حال خيانة زوجها لها فستسامحه بالتأكيد، فى حال كانت العلاقة عابرة.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير: "قالت الفنانة أيضا أنها لا تفضل الزواج من رجل فقير.. وقالت أنها تقبل أن تكون ضرة لأن الرجل لا يكفيه أمرأة واحدة فى حياته.. ولكن هناك سيدة واحدة تحبه وتهتم به.. والاستقرار الأسري ليس بالضرورة أبدا وجود زوجة واحدة والأهم أن يكون مقتدر مادياً.

الإعلامية نهاد سمير الفنانة المغربية ميساء مغربي ميساء مغربي صباح البلد “صدى البلد

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