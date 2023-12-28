فوائد الحرنكش مذهلة.. يحمي من أمراض خطيرة ويعزز المناعة ويقي من السرطان

يعد من الفواكه التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، التي تجعله مفيدا ويمكنه علاج العديد من الأمراض ومن الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم له دور مفيد في الوقاية من السرطان ومكافحة تطور الخلايا السرطانية حيث يحتوي على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة النباتية التي تكافح الجزيئات الضارة التى تسبب تلف الخلايا كما أنه غني بفيتامين ج و أ المقويان للجهاز المناعي،ووفقالموقع Healthline، ونرصد في هذا التقرير فوائد الحرنكش الصحية.

فوائد الحرنكش:

يحمي مرضى القلب من المضاعفات مثل السكتات القلبية والنوبات وتصلب الشرايين.

يساهم فى خفض الكوليسترول الضار بالجسم، وضبط نظام الأوعية الدموية، وبالتالي يصبح ضغط الدم في معدلاته.

يساعد في تخفيف آلام وتقلصات الدورة الشهرية واضطرابات التوتر والقلق المصاحبة لها.

وأوضحت الدراسات أن هذا قد يرجع لوجود نسبة من المنجنيز والبوتاسيوم

يحتوي على نسبة من الحديد تساعد في حماية الحامل من الأنيميا وفقر الدم.

يحافظ على صحة العظام ويقلل من التشنجات العضلية وآلام المفاصل ويقلل من الإصابة بهشاشة العظام.

يحتوي على فيتامين ب 3 الذي يلعب دوراً في الحفاظ على الأعصاب.



يساعد على مواجهة الأمراض والعدوى البكتيرية أو الفيروسية بفعل فيتامين ج ومضادات الأكسدة.

قد يفيد العظام بسبب وجود الكالسيوم،يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية،ويمد الجسم بالطاقة.

لا يسبب زيادة في الوزن ،لانخفاض سعراته الحرارية ومفيد للرجيم أيضاً أنه يحتوي على الألياف التي تساعد على الإحساس بالشبع.

يساعد الحرنكش في تحسين وظائف الكبد والوقاية من تلف خلاياه بفعل مضادات الأكسدة به ولكن هذا في الكميات المعتدلة منه وليس الإفراط في تناوله بشكل غير صحي.

الحرنكش يساعد على منع أو إبطاء تلف خلايا الجسم وتقليل الالتهابات ، كما يمكن أن تساعد في تقوية القلب والأوعية الدموية وتقليل مستويات الكوليسترول.

ضبط مستويات السكر في الدم أمرًا أساسيًا ومهمًا لتجنب ارتفاع السكر في الدم، وهي حالة صحية خطيرة مرتبطة بمرض السكري.

غني بمضادات الأكسدة وفيتامين ج الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي للحامل.

يساعد الحرنكش على تقليل ظهور التجاعيد لاحتوائة على خصائص مضادة للأكسدة ، والتي تقاوم آثار وعلامات التقدم في العمر.

يحافظ على ضغط الدم في معدلاته الطبيعية ويلعب دوراً في الحماية من ارتفاع ضغط الدم الذي قد يتسبب في تسمم الحمل.



يعد بديلاً صحياً للحلوى الصناعية التي قد تفضل تناولها الحامل بسبب تغيرات الشهية التي تعاني منها فترة الحمل.

أظهرت الدراسات بأنه يساعد في علاج قصر النظر وإعتام عدسة العين لاحتوائه على نسبة عالية من الكاروتينات، التي لها تأثير قوي على النظر.

له دور فعال في تخفيف الانتفاخات والإمساك ويساعد في الوقاية من سرطان المعدة والقولون لإحتوائه على مضادات الأكسدة به.