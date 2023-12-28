عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد الحرنكش مذهلة.. يحمي من أمراض خطيرة ويعزز المناعة ويقي من السرطان

فوائد الحرنكش
فوائد الحرنكش

يعد من الفواكه التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، التي تجعله مفيدا ويمكنه علاج العديد من الأمراض ومن الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم له دور مفيد في الوقاية من السرطان ومكافحة تطور الخلايا السرطانية حيث يحتوي على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة النباتية التي تكافح الجزيئات الضارة التى تسبب تلف الخلايا كما أنه غني بفيتامين ج و أ المقويان للجهاز المناعي،ووفقالموقع Healthline، ونرصد في هذا التقرير فوائد الحرنكش الصحية.

 

فوائد الحرنكش:

يحمي مرضى القلب من المضاعفات مثل السكتات القلبية والنوبات وتصلب الشرايين.

يساهم فى خفض الكوليسترول الضار بالجسم، وضبط نظام الأوعية الدموية، وبالتالي يصبح ضغط الدم في معدلاته.

يساعد في تخفيف آلام وتقلصات الدورة الشهرية واضطرابات التوتر والقلق المصاحبة لها.

وأوضحت الدراسات أن هذا قد يرجع لوجود نسبة من المنجنيز والبوتاسيوم

يحتوي على نسبة من الحديد تساعد في حماية الحامل من الأنيميا وفقر الدم.

يحافظ على صحة العظام ويقلل من التشنجات العضلية وآلام المفاصل ويقلل من الإصابة بهشاشة العظام.

يحتوي على فيتامين ب 3 الذي يلعب دوراً في الحفاظ على الأعصاب.


يساعد على مواجهة الأمراض والعدوى البكتيرية أو الفيروسية بفعل فيتامين ج ومضادات الأكسدة.

قد يفيد العظام بسبب وجود الكالسيوم،يحافظ  على صحة القلب والأوعية الدموية،ويمد الجسم بالطاقة.

لا يسبب زيادة في الوزن ،لانخفاض سعراته الحرارية ومفيد للرجيم أيضاً أنه يحتوي على الألياف التي تساعد على الإحساس بالشبع.

يساعد الحرنكش في تحسين وظائف الكبد والوقاية من تلف خلاياه بفعل مضادات الأكسدة به ولكن هذا في الكميات المعتدلة منه وليس الإفراط في تناوله بشكل غير صحي.

الحرنكش يساعد على منع أو إبطاء تلف خلايا الجسم وتقليل الالتهابات ، كما يمكن أن تساعد في تقوية القلب والأوعية الدموية وتقليل مستويات الكوليسترول.

ضبط مستويات السكر في الدم أمرًا أساسيًا ومهمًا لتجنب ارتفاع السكر في الدم، وهي حالة صحية خطيرة مرتبطة بمرض السكري.

غني بمضادات الأكسدة وفيتامين ج الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي للحامل.

يساعد الحرنكش على تقليل ظهور التجاعيد لاحتوائة على خصائص مضادة للأكسدة ، والتي تقاوم آثار وعلامات التقدم في العمر.

يحافظ على ضغط الدم في معدلاته الطبيعية ويلعب دوراً في الحماية من ارتفاع ضغط الدم الذي قد يتسبب في تسمم الحمل.


يعد بديلاً صحياً للحلوى الصناعية التي قد تفضل تناولها الحامل بسبب تغيرات الشهية التي تعاني منها فترة الحمل.

أظهرت الدراسات بأنه يساعد في علاج قصر النظر وإعتام عدسة العين لاحتوائه على نسبة عالية من الكاروتينات، التي لها تأثير قوي على النظر.

له دور فعال في تخفيف الانتفاخات والإمساك ويساعد في الوقاية من سرطان المعدة والقولون لإحتوائه على مضادات الأكسدة به.

الحرنكش فوائد الحرنكش يقى من السرطان السكري الكلوسترول سرطان المعدة القولون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

ذروة التقلبات الجوية وتعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظة..أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

مدرب فيوتشر: 4 من لاعبي الأهلي لو انتقلوا للدوري الإنجليزي سيتألقون ويصبحون نجوماً

موضوعات متعلقة

احذروا| آلام القلب النفسي تسبب الوفاة.. علامات تحذيرية تعرف عليها

علشان متحتاريش كل يوم.. أفكار مبتكرة لوجبات إفطار الرضع

لترطيب البشرة في الشتاء.. خبيرة تجميل تقدّم أفضل الماسكات أبرزها «الذهب»

على الطريقة الليبية.. طريقة عمل البسبوسة الليبية.. بمذاق رائع

بمذاق شهي ولذيذ.. طريقة عمل سلطة البطاطس بتتبيلة مميزة

احترس من حساسية البنج .. اعراض لن تتخيلها

اعراضه صادمة.. متحور كورونا الجديد يثير قلق العالم

طبيبة تحذر: الإنفلونزا قد تؤدي إلى الوفاة في هذه الحالات

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي: أولوياتنا التحوّل نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية

كتائب القسام: تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في مواجهات اليوم

رئيس الشيوخ يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الجديد

احذر الموت في الحال.. الأرصاد توجه تحذير عاجل للمواطنين بشأن أمطار اليوم

إلغاء الكريسماس.. مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة بطريقة مثيرة| شاهد

غزة وأوكرانيا وكوريا الشمالية.. توقعات كارثية بحروب جديدة في 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

جديدة وغير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة القرنبيط

فيديو

عرض خليجي.. هل يرحل أحمد عبد القادر عن الأهلي؟ |فيديوجراف

سرقوا حتى الأغاني.. أصدقاء جندي إسرائيلي مصاب يواسونه بأغنية لفضل شاكر| فيديو

فبرك صوري ومرمطني وراه.. تفاصيل قصة ابتزاز البلوجر شيماء يونس والقبض على المتهم

عبير صبري عن التعاون مع ريهام حجاج: بتفائل بالشغل معاها |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ