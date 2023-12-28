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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحدي للغرب والمحكمة الدولية.. البرازيل ترحب بـ بوتين لحضور قمة العشرين

روسيا والبرازيل
روسيا والبرازيل

قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، إن البرازيل سترحب بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ريو دي جانيرو في نوفمبر 2024.

وأضاف وزير الخارجية البرازيلي لـ BBC: "إذا أراد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحضور، فسنكون سعداء للغاية بالترحيب به في الاجتماعات في البرازيل".

وعندما سئل عما إذا كان هناك احتمال لاعتقال بوتين إذا وصل، قال فييرا إن البرازيل "لن تتخذ أي إجراءات لتنفيذ مثل هذه العقوبات. 

وأشار فييرا إلى أن البرازيل ليست ملزمة بالامتثال لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس الروسي.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الخاص للرئيس البرازيلي للشؤون الدولية، سيلسو أموريم، إن قمة مجموعة العشرين المقبلة لن تكتمل دون مشاركة بوتين، حيث تتولى البرازيل حاليا رئاسة مجموعة العشرين.

وفي 17 مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا بتهمة "الترحيل غير القانوني" لأطفال أوكرانيين. 

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