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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار بوتين: أمريكا تفكك الاتحاد الأوروبي

أمريكا وأوروبا
أمريكا وأوروبا

قال ماكسيم أوريشكين، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس فلاديمير بوتين، إن إصرار أمريكا على فرض عقوبات على روسيا تسبب في تراجع اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع مجلة “إكسبرت” نشرت اليوم الثلاثاء، قال أوريشكين إن العقوبات المفروضة منذ فبراير من العام الماضي تسببت في خسارة الاتحاد الأوروبي لأمن الطاقة وسوق التصدير الرئيسي.

وأشار أوريشكين إلى العوامل الرئيسية الكامنة وراء الازدهار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، والتي حددها منسق السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، وهي تشمل سهولة الحصول على موارد الطاقة من روسيا، واستخدام الإنتاج الرخيص في الصين، والوصول إلى الأسواق الروسية والصينية.

وقال أوريشكين: “إن الخسارة التدريجية لهذه العوامل تقود اقتصاد الاتحاد الأوروبي نحو الركود الطويل الأمد، لأن المصنعين الأوروبيين الآن لا يتمتعون بسوق التصدير ولا المزايا في مجال التكنولوجيا التي كانوا يتمتعون بها قبل خمس إلى عشر سنوات”.

واتهم كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة بـ”تفكيك شركائها الأوروبيين، وقتل الصناعات الكيميائية والسيارات وغيرها من الصناعات الأوروبية”.

وأضاف أن ذلك يأتي وسط تدهور أوسع للغرب ونموذجه الاقتصادي.

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