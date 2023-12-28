افتتاح معرض لـ 24 فنانًا في جاليري بيكاسو

افتتح جاليرى بيكاسو ايست، بالتجمع الخامس، معرضا جماعيا لـ 24 فنانا تشكيليا من الكبار والشباب، مساء أمس، وسط حضور كبير من الفنانين التشكيليين والإعلاميين وبعض من الشخصيات العامة.

وقال الدكتور الفنان أحمد رومية، عن لوحاته المشاركة فى المعرض، إنها تدور عن الانسان وحياته وطبيعته وعلاقته بالكون، فاللوحة الأولى تأتى تحت مسمى "روحانيات"، والهدف من اللوحة أن يتأثر الملتقى بالروحانيات المرتبطة بشفافية الألوان.

وأوضح أحمد رومية، أن العمل الثانى يأتى بعنوان "حلم الجنوبى" فهى تدور حول حلم الرجل المصرى الشرقى الصعيدى الذى يغترب عن موطنه، فقدمت هذا العمل من خلال تجربة شخصية موجودة فى الواقع وسبق وقدمته فى أكثر من عمل فنى آخر.

وأشار أحمد رومية، إلى أنه "بالنسبة لأعمال التشكيليين المشاركين بالمعرض أنا اسعد بالمشاركة معهم مع بداية السنة جديدة 2024، فالمعرض يضم استاذتى وزملائى وتلاميذى، وفخور أنى بعرض معهم، فالمعرض يضم لوحات متنوعة مصممة على خامات عالية الجودة بها ثراء بصرى ولغوى غير عادى".

ومن بين الفنانين التشكيليين المشاركين أيضا بالمعرض، عبد العزيز الجندى، واحمد شيحا، أحمد أسامة، أحمد رومية، علاء ابو الحمد، باهر أبو بكر، دارين جاد، وعفت حسني، السيد عطا، وإيمان أسامة، وفتحي عفيفي، جورج بهجوري، جورج سامح، وجرجس لطفي، حسن عبد الفتاح، هشام عبدالله، ابراهيم غزالة، نجم الدين عمر عبد الظاهر، رانيا ابو العزم، صلاح المليجي، سامح اسماعيل، وائل درويش، ايهاب الاسيوطى.