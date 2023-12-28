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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024.

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وجاءت البرقية "يسعدنى وأسرة جامعة حلوان أن نتقدم لفخامتكم بأسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024 داعين المولى عز وجل أن يمتع فخامتكم بموفور الصحة والعافية ويسدد على طريق الحق والخير خطاكم وأن يعيد هذه المناسبة عليكم بمزيد من التوفيق، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة، لاستكمال مسيرة العطاء والبناء من أجل رفعة الوطن".

كما هنأ الدكتور قنديل أسرة جامعة حلوان وطلابها بحلول العام الجديد، متمنيا أن يكون عاما سعيدا مليئا بالنجاحات وتحقيق الآمال والطموحات،متمنياً لهم أن يكون عامًا سعيدًا،  داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.

وأكد قنديل على وحدة الشعب المصري وتماسكه، مشيرا إلى أن العلاقات الوطيدة بين المسلمين والأقباط خير دليل على ذلك، معربا عن أمله في استمرار مسيرة التنمية والازدهار التي بدأها الرئيس السيسي، حيث إن الشعب المصري، قال نعم لاستكمال مسيرة الإنجازات، نعم للحفاظ على أمننا القومي».
 

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