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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: عودة الحوار الوطني عقب الانتخابات الرئاسية دعم جديد للحياة الحزبية

النائبة أسماء الجمال
النائبة أسماء الجمال

أكدت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية 2024 انعكست بالايجاب علي جميع القوى السياسية كما أنها دعمت الأحزاب السياسية بشكل قوي وقد جاء هذا الدعم في معرفة المواطنين ببرامج وافكار الأحزاب المصرية.

وأوضحت الجمال،  أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب الفوز بانتخابات الرئاسة 2024،  لعودة الحوار الوطنى دعم جديد وحقيقي للأحزاب، مشيرة إلي أن الحوار الوطني يطرح جميع القضايا سواء في المحور الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي دون خطوط حمراء هو ما يؤكد أن هناك حالة جديدة وجدية بشأن المشهد السياسي .

وأشارت إلي أن التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في صورة قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية تعلي من الأهمية الشديدة للحوار الوطني فهو ليس نقاشا بين نخب وأطراف سياسة ووطنية ولكن له شق تنفيذي، مما يؤكد أن عودة  الحوار الوطني ضرورة وطنية تستهدف تماسك الجبهة الداخلية المصرية.

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