بسعة 1 تيرابايت.. ريلمي تكشف عن إصدار جديد من Realme GT 5 Pro

يعد Realme GT 5 Pro أحدث هاتف ذكي رائد من العلامة التجارية ريلمي، تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا الشهر، وطرحته الشركة للبيع منذ منتصف ديسمبر.

وقبل طرح الجهاز للبيع، أعلنت ريلمي أيضا عن إصدار محدود احتفالا بتحقيقها مبيعات قياسية تبلغ 200 مليون وحدة، والآن، بعد أيام، أعلنت الشركة عن إصدار جديد بسعة تخزين أكبر بناءً على طلب المستهلكين.

ويتوفر إصدار ريلمي الجديد من هاتف Realme GT 5 Pro، باللون الأسود، وتكوين ذاكرة بسعة 16 جيجابايت رام + 1 تيرابايت من سعة التخزين الداخلى، ويتميز هذا الإصدار بخلفية مصنوعة من الزجاج بدلا من الخلفية الجلدية في الإصدار الأساسي باللون البرتقالي والكريمي.

وتبلغ تكلفة هذا افصدار حوالى 4.299 يوان صيني (أي ما يعادل 18.811 جنيها مصريا).

Realme GT 5 Pro

مواصفات هاتف ريلمي Realme GT 5 Pro

يتميز هاتف ريلمي Realme GT5 Pro، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 2780 × 1264 بكسل، تدعم معدل تحديث أقصى يبلغ 144 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 2160 هرتز، وتحتوي على قارئ لبصمات الأصبع مدمج أسفلها.

ويتم تشغيل هاتف ريلمي Realme GT 5 Pro، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت بالنسبة للطراز الأساسي.

ويحزم هاتف ريلمي Realme GT5 Pro، على بطارية تبلغ 5400 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سلكي بقدرة 100 وات، وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات.

ويمتاز هاتف Realme GT5 Pro، بغرفة بخار تبلغ مساحتها 12000 ملم مربع، والتي يمكن أن تساعد في تقليل درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية بما يصل إلى 21.8 درجة، ويدعم مكبرات صوت استريو مضبوطة بتقنية Dolby Atmos، ومحرك اهتزاز خطي متطور للحصول على لمسيات فائقة.

ويمتاز هاتف ريلمي Realme GT5 Pro، بكاميرا رئيسية مزودة بمستشعر LYT-808، بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة تكبير مزودة بمستشعر سوني IMX890، بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل، تدعم مجموعة من الإيماءات الهوائية بما في ذلك إيماءة فتح القفل براحة اليد.