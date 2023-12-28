ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالأقصر

أعلن المركز الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر، للفصل الدراسي الأول .



جدول الامتحانات



يوم الخميس 18 يناير 2024:

من الساعة 9 : 11.30 اللغة العربية والخط والإملاء

من الساعة 12 : 1.30 التربية الدينية

يوم الاحد 21 يناير 2024:

من الساعة 9 : 11 دراسات اجتماعية

من الساعة 11.30 : 1.30 اللغة الاجنبية

يوم الاثنين 22 يناير 2024:

من الساعة 9 :11 هندسة

ومن الساعة 11.39 : 1.30 تربية فنية.

يوم الثلاثاء 23 يناير 2024:

من الساعة 9 : 11 العلوم

من الساعة 11.30 : 12.30 الكمبيوتر.

يوم الاربعاء 24 يناير 2024:

من الساعة 9 : 11 الجبر والإحصاء

ومن الساعة 11.30 : 12.30 التربية الرياضية.