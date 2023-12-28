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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قرار مفاجئ من أسرة بطل الفيلم العالمي Parasite بشان جنازته

لي سون كيون
لي سون كيون

كشف مديري اعمال الممثل الكوري الشهير لي سون كيون، الذي اشتهر بدوره في فيلم Parasite الحائز على جائزة الأوسكار ، عن ان جنازته ستقتصر علي الاهل والأصدقاء المقربين فقط . 

وكان قد عثر على الممثل الكوري الجنوبي لي سون كيون، الذي اشتهر بدوره في فيلم Parasite الحائز على جائزة الأوسكار، ميتًا، الأربعاء المتضي ، فيما يبدو أنه “حادث انتحار” في وسط العاصمة سول، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

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ووجدت الشرطة جثة لي سون كيون، الذي كان يبلغ من العمر 48 عامًا، في سيارة بالقرب من حديقة المدينة.

ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنهم يعتقدون أن “لي” انتحر، بينما كان يواجه تحقيقًا بشأن الاشتباه في تعاطيه المخدرات.

وتلقت الشرطة في وقت سابق من اليوم، بلاغًا، يفيد بأن "لي" غادر المنزل بعد أن كتب مذكرة تشبه رسالة انتحار، وأن سيارته اختفت.

وتم نقل جثة “لي” إلى مستشفى جامعة سول الوطنية بعد أن عثرت الشرطة على سيارته بالقرب من متنزه واريونج.

 

Parasite الممثل الكوري الجنوبي لي سون كيون العاصمة سول هيئة الإذاعة البريطانية جائزة الأوسكار فيلم Parasite

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