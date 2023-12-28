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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف أربي طفلي على الأخلاق.. 11 وسيلة ناجحة للتربية

تربية
تربية

تربية الطفل على مقاومة إغراءات المجتمع غير الأخلاقية يتطلَّب توجيهًا وتوعية من قبل الوالدين. هنا بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في تحقيق ذلك، وفقًا لما نشره موقع هيلثي.

1. التواصل المفتوح: قم بإقامة حوارات مفتوحة وصادقة مع طفلك حول الموضوعات الأخلاقية وقيم الحياة. استمع إلى آراءه وأفكاره واجعله يشعر بأنه يستطيع التحدث إليك بصراحة بدون أي حكم أو انتقاد.

2. تعزيز القيم الأخلاقية: قم بتعزيز القيم الأخلاقية المهمة مثل الصدق والاحترام والعدل والصبر والتعاطف والشجاعة. شرح لها معانيها وأهميتها في الحياة وكيف يمكنها أن تؤثر على سعادته وعلاقاته مع الآخرين.

3. تعريفه بالمخاطر: قدم لطفلك معرفة واضحة حول المخاطر والتحديات التي يمكن أن يواجهها في المجتمع. اشرح له كيف يمكن للإغراءات اللا أخلاقية أن تؤثر سلبًا على حياته وعلى الناس من حوله.

4. تعزيز الثقة بالنفس: ساعد طفلك على بناء ثقة قوية بالنفس لكي يكون قادرًا على مواجهة الضغوط والإغراءات. قدم له التشجيع والتقدير عند تحقيقه للقرارات الصائبة ودعمه في اتخاذ القرارات الصحيحة حتى وإن كانت صعبة.

5. تعزيز القدرات الحلِّية: قم بتعزيز مهاراته الحلِّية وقدرته على اتخاذ القرارات الصائبة. علمه كيفية التفكير النقدي وتقييم الخيارات المتاحة وتحليل العواقب المحتملة لأفعاله.

6. النموذج الحسن: كن نموذجًا حسنًا يتبع القيم الأخلاقية في حياتك الشخصية. يكون الأطفال أكثر استعدادًا لاتباع الأخلاق إذا رأوا أن الأشخاص الذين يحبونهم يمارسون هذه القيم بصدق.

7. توفير البدائل الإيجابية: حاول توفير بدائل إيجابية لطفلك لقضاء وقت فراغه وممارسة هواياته. يمكن ذلك من خلال تشجيعه على ممارسة الأنشطة الإبداعية والرياضة والمشاركة في أنشطة اجتماعية.

8. توفير البدائل الإيجابية: حاول توفير بدائل إيجابية لطفلك لقضاء وقت فراغه وممارسة هواياته. يمكن ذلك من خلال تشجيعه على ممارسة الأنشطة الإبداعية والرياضة والمشاركة في أنشطة اجتماعية مفيدة. عندما يكون لديه اهتمامات وأنشطة تروق له، فإنه سيكون أقل استعدادًا للانخراط في السلوكيات غير الأخلاقية.

9. تعليم المهارات الاجتماعية: قم بتعليم طفلك المهارات الاجتماعية الضرورية للتعامل مع المواقف الصعبة وضغوط المجتمع. علمه كيفية القول "لا" بشكل مؤدب والتعبير عن رأيه بثقة والتفاوض بشكل بناء. هذه المهارات ستمكنه من الدفاع عن نفسه واتخاذ القرارات الصحيحة في وجه الإغراءات.

10. المراقبة والإشراف: قم بمراقبة نشاطات طفلك وإشرافه بشكل منتظم. احرص على معرفة من هم أصدقاؤه والأشخاص الذين يؤثرون فيه. قدم له الإرشاد والتوجيه في حالة وجود تحديات أو مواقف صعبة.

11. التعليم عن العواقب: قم بتعريف طفلك بالعواقب السلبية للسلوكيات غير الأخلاقية والمخالفة للقيم الأخلاقية. اشرح له كيف يمكن أن تؤثر هذه الأفعال على سمعته وعلاقاته وفرصه المستقبلية. قدم له أمثلة واقعية للأشخاص الذين تعرضوا لعواقب سلبية نتيجة تصرفاتهم غير الأخلاقية.

تذكر أن تكون صبورًا ومستعدًا للتعامل مع تحديات ومواقف صعبة. تربية الأطفال على القيم الأخلاقية تستغرق وقتًا وجهدًا، وقد يتطلب توجيهًا وإرشادًا مستمرين، قم بتعزيز الحب والدعم والثقة في طفلك، وساعده على أن يصبح شخصًا أخلاقيًا قويًا يستطيع مواجهة تحديات المجتمع.

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