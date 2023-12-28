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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح حديقة مدخل الإسكندرية الصحراوي.. صور

حديقة مدخل الصحراوي
حديقة مدخل الصحراوي بالإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، المرحلة الأولى من تطوير "حديقة مدخل الإسكندرية الصحراوي" بمساحة 21 فدانا بنطاق حي وسط، بعد الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للاتجاه نحو المدن الخضراء والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، في إطار مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها.

محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير «ميدان المندرة الجامع» بنطاق حي ثان المنتزه

وفيما يخص أعمال تطوير "حديقة مدخل الإسكندرية الصحراوي" تم رفع كفاءة الأرصفة داخل الحديقة والممشى وإصلاح النافورة والزراعات التالفة وإعادة زراعة المسطحات الخضراء (النجيلة)، كما تم إصلاح شبكة الري وإعادة تركيب الرخام الموجود حول النافورة والمداخل الرئيسية وإصلاح سواري الأعلام، بالإضافة إلى رفع كفاءة أعمدة الإنارة، وذلك بالجهود الذاتية للإدارة العامة للحدائق المركزية، بمشاركة كل من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة، والعميد محمد عابدين رئيس الإدارة المركزية لنظافة وتجميل المدينة، ومحمد الحلواني مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية، والنائب إيهاب زكريا منسق التحالف الوطني بالإسكندرية، وحمدان القاضي مدير الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية.

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