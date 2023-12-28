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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير «ميدان المندرة الجامع» بنطاق حي ثان المنتزه

افتتاح ميدان المندرة
افتتاح ميدان المندرة شرقي الإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة "ميدان المندرة الجامع" بنطاق حي ثان المنتزة، وذلك بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للاتجاه نحو المدن الخضراء والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، وذلك في إطار مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها" .

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وأكد محافظ الإسكندرية أن استمرار العمل والجهود المتواصلة في تطوير وتجميل وزراعة الميادين وتحويلها إلى واجهات حضارية جاذبة، ضمن خطة متكاملة تستهدف تأهيل وتنمية المدينة بزيادة المساحات الخضراء مع استخدام الأضواء وأعمال التشجير والزراعات لتحسين الهوية البصرية بما يتواءم مع البعد البيئي والحضاري بكافة أحياء المحافظة.

 الجدير بالذكر؛ تم تطوير ورفع كفاءة "ميدان المندرة الجامع" من خلال إزالته بالكامل لتهالكه وتآكله وتم تركيب أرضيات وبناء أحواض، بالإضافة إلى أعمال الإضاءة التي تتم من خلال استخدام الطاقة الشمسية، وتركيب سور من الحديد خارج الميدان، بالتعاون مع شركة مجموعة الدار العقارية وشركة الطارق للمقاولات، وعدد من المدارس (مدرسة فيوتشر- المدرسة الأوروبية- مدرسة دريم- مدرسة بريليانس).

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