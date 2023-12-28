عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يطلق قافلة طبية ضمن فعاليات مبادرة "100 يوم صحة"

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،  اليوم، قافلة طبية بمركز شباب الحرمين بنطاق حي ثان المنتزه، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، لجميع الفئات المستهدفة وخاصة في الأماكن الأشد احتياجا.

وفي كلمته ثمن الشريف الجهود التي تبذلها مديرية الصحة بالإسكندرية وخاصة فيما يتعلق بوصول القوافل الطبية للمناطق الأعلى في الكثافة السكانية والأكثر احتياجا.

"عمل الإسكندرية" تناقش مقترح بروتوكول لتدريب ذوي الهمم على مهن مطلوبة

وأشار محافظ الإسكندرية؛ إلى أن عقب الكشف سيتم صرف جميع الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى تحويل كافة الحالات التي تحتاج  لتخصصات غير متوفرة والحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية أو تحاليل وأشعة على الفور إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بمدينة الإسكندرية لمتابعة حالتهم بالمجان، مشيرًا إلى استمرار تلك القوافل طوال العام، وذلك للتيسير على المواطنين.

وعقب تفقد الشريف للقافلة الطبية استمع إلى شكاوى ومطالب عدد من المواطنين من أهالي المنطقة لتلبية احتياجاتهم.

الجدير بالذكر، أن القافلة تضم 5 عيادات متنقلة مختلفة التخصصات (أطفال- باطنة- تنظيم أسرة- عظام- رمد) مع تواجد فرق الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والاعتلال الكلوي والضغط والسكر، وتوفير جميع لقاحات كورونا.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة/ غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة رشا فوزي مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي بالإسكندرية.

الاسكندرية الاعتلال الكلوي الدكتورة صفاء الشريف الشباب والرياضة الفئات المستهدفة القوافل العلاجية القوافل الطبية اللواء محمد الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

30 مليوناً تحرم الأهلي من الصفقة المنتظرة.. واللاعب يغير وجهته للزمالك

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

علاقته بالسيدات متعددة.. حجز محاكمة المتهمين بقت.ل طبيب التجمع

دعاء المطر المستجاب.. يوسع رزقك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

انفجارات عنيفة تهز حيفا بسبب مسيرة أطلقت من لبنان

عمرو الليثي: التحديات أمام وسائل الإعلام كثيرة.. ومواجهتها تتطلب مهارات مُستحدثة يوميًا

تطور مفاجئ|مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أبواب الأهلي في يناير

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين لـ 105 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

فيديو

المساكنة مفيدة ولكنها حرام شرعا.. منة عرفة تتصدر التريند بتصريحات جريئة

إلغاء الكريسماس.. مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة بطريقة مثيرة| شاهد

عرض خليجي.. هل يرحل أحمد عبد القادر عن الأهلي؟ |فيديوجراف

سرقوا حتى الأغاني.. أصدقاء جندي إسرائيلي مصاب يواسونه بأغنية لفضل شاكر| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ