"عمل الإسكندرية" تناقش مقترح بروتوكول لتدريب ذوي الهمم على مهن مطلوبة

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية لقاء مع مدير مدرسة الأمل للصم والبكم، وذلك لمناقشة مقترح بروتوكول التعاون مع مدارس التربية الخاصة التابعة فى مجال التدريب المهنى المجاني للشباب ذوى الهمم من الجنسين ، والتى توفرها المديرية من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة فى أرجاء المحافظة ، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل.

يأتي ذلك فى إطار جهود المديرية فى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ودعم الشباب من خلال توفير فرص تدريب مهنى مناسبة ، تتلاءم مع متطلبات سوق العمل ، وكذلك دمج ذوى الهمم داخل المجتمع .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية ، أن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل المديريات بالمحافظات ، بتوفير مزيد من البرامج التدريبية لتأهيل الشباب وذوي الهمم لدخول سوق العمل ، والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال مناهج تدريبية وفق أحدث الوسائل التدريبية والتعاون مع الجهات المتخصصة لتحقيق ذلك الهدف .

وأضاف وكيل المديرية أنه حضر اللقاء مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة ، وايفيت عبد المسيح مدير مراكز التدريب ، وهويدا السيد اخصائي اجتماعي بالمدرسة ، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة ملف تدريب الشباب من الجنسين من ذوي الهمم مجاناً بمراكز التدريب المهني التابعة لمديرية العمل بالمحافظة وايضا بالوحدة المتنقلة وتأهيلهم لسوق العمل ، وإمكانية توفير فرص عمل حقيقية لهم في الشركات والمصانع ومتابعتهم بعد التعيين .

وأكد أنه سوف يتم التعاون مع مدارس الصم والبكم للبدء في تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة بمراكز التدريب بوجود متخصص من الصم والبكم ، كما جرى تفقد الورش العملية والخاصة بالتدريب على النجارة بالمدرسة .

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