إجراء قرعة الناشرين العرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تجري إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55، قرعة الناشرين العرب المشاركين في المعرض، اليوم، بمقر اتحاد الناشرين المصريين، بعدما كانت قد أجرت الأحد الماضي، قرعة الناشرين المصريين، لتسكينهم في المعرفة، ومعرفة كل منهم موقعه في صالات العرض.

وشهدت الاستعدادات لدور معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام إقبالا كبيرا من الناشرين على مستوى العالم، للمشاركة في المعرض، لما يتمتع به من مكانة عريقة وسمعة مرموقة بين معارض الكتب.

وكانت قد قبلت الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجهة المنظمة للمعرض، الطلبات المتقدمة للمعرض لمن تنطبق عليهم الشروط، وبعدد يفوق العام الماضي خاصة بعد توسيع الأجنحة، وتوسعة التصميم الداخلي لأرض المعرض، لذلك سيكون عدد دور النشر المشاركة في المعرض هذا العام أكبر من العام السابق.