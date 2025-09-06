محافظ الغربية: اعتماد 16 مدرسة جديدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اعتماد 16 مدرسة جديدة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ليصل بذلك إجمالي عدد المدارس المعتمدة بمحافظة الغربية إلى 379 مدرسة، في إنجاز يعكس استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطبيق أعلى معايير الجودة على أرض الواقع.

جهود محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن التعليم سيظل على رأس أولويات الدولة المصرية، مشددًا على أن اعتماد مؤسسات تعليمية جديدة للجودة هو خطوة مهمة لترسيخ مفاهيم التميز داخل المدارس وتحسين مخرجات العملية التعليمية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، موضحًا أن ما تحقق هو نتاج لتضافر جهود مديرية التربية والتعليم والمعلمين والإدارات التعليمية، الذين يعملون بروح الفريق من أجل خدمة الطالب وبناء شخصية متكاملة قادرة على المنافسة والإبداع.

دعم مشروعات تنموية

وأشار “الجندي” إلى أن الغربية تفخر بكونها من المحافظات الرائدة في مجال التعليم، واصفًا اعتماد هذا العدد الكبير من المدارس بأنه شهادة تقدير لكوادرها التعليمية وتأكيد على أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الحقيقي في الإنسان، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم ومساندة قطاع التعليم بكافة مراحله.

تنمية وبناء مدارس

من جانبه، أوضح ناصر حسن وكيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن اعتماد المدارس الجديدة جاء بعد اجتيازها لكافة معايير الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والتي تشمل البنية التحتية والكوادر التربوية والأنشطة التعليمية والبرامج الموجهة لتنمية مهارات الطلاب، مؤكدًا أن المديرية مستمرة في خطتها لزيادة عدد المدارس المعتمدة خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع حجم وكثافة المحافظة.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن عروس الدلتا ستظل قِبلة للعلم والتفوق، وأن ما يتحقق اليوم يعكس إيمان الدولة بأن بناء الإنسان يبدأ من المدرسة، مشددًا على أن مكتسبات هذا الاعتماد لن تعود فقط على الطلاب، بل على المجتمع ككل باعتباره المستفيد الأول من مخرجات تعليم جيد قادر على قيادة مسيرة التنمية.