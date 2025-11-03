قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مدبولي: ننفذ مشروعات طموحة لزيادة السعة التخزينية للقمح

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن بلاده تخطط لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، كجزء من جهودها المتواصلة لمساعدة الشعب الفلسطيني.

واستعرض "مدبولي"، في كلمته التي ألقاها أمام القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، التي انطلقت أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، استراتيجية مصر لتعزيز أمنها الغذائي، خصوصًا فيما يتعلق بالحبوب.

وأكد رئيس الوزراء أنَّ بلاده تنفذ حاليًا عددًا من المشروعات الطموحة لزيادة السعة التخزينية للقمح والحبوب، وذكر أنّ القاهرة تستهدف إنشاء 50 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعة التخزينية للقمح إلى 1.5 مليون طن.  

ويشارك رئيس الوزراء في القمة الأولى لقادة التحالف، إضافة إلى القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد وصل العاصمة القطرية الدوحة؛ للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

ومن المُقرر أن يعقد رئيس الوزراء خلال زيارته إلى قطر عددًا من المقابلات مع مسؤولين رفيعي المستوى.

