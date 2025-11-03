مدبولي: ننفذ مشروعات طموحة لزيادة السعة التخزينية للقمح

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن بلاده تخطط لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، كجزء من جهودها المتواصلة لمساعدة الشعب الفلسطيني.

واستعرض "مدبولي"، في كلمته التي ألقاها أمام القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، التي انطلقت أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، استراتيجية مصر لتعزيز أمنها الغذائي، خصوصًا فيما يتعلق بالحبوب.

وأكد رئيس الوزراء أنَّ بلاده تنفذ حاليًا عددًا من المشروعات الطموحة لزيادة السعة التخزينية للقمح والحبوب، وذكر أنّ القاهرة تستهدف إنشاء 50 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعة التخزينية للقمح إلى 1.5 مليون طن.

ويشارك رئيس الوزراء في القمة الأولى لقادة التحالف، إضافة إلى القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

ومن المُقرر أن يعقد رئيس الوزراء خلال زيارته إلى قطر عددًا من المقابلات مع مسؤولين رفيعي المستوى.