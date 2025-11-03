قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أول إجازة رسمية مقبلة للقطاعين العام والخاص والمدارس
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ننشر أسماء المصابين فى حادث تصادم دراجة نارية بالخانكة

إسعاف
إسعاف
إبراهيم الهواري

كشفت المعاينة المبدئية فى حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ربع نقل أمام كوبرى سرياقوس بالخانكة عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.
وهم: أحمد مجدي حسن حسن، مقيم بقرية سرياقوس، محمد سعيد عبد الناصر الغزالي، مقيم بقرية سرياقوس، سيد خالد عبد الغفار السيد خليل، مقيم بقرية سرياقوس، أحمد خالد عبد الغفار السيد خليل، مقيم بقرية سرياقوس، المصاب الخامس وجارى استكمال بياناته بمعرفة المستشفى.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وعلى الفور دفعت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الخانكة المركزي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينة الموقف، وجرى رفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية وإعادة فتح الطريق أمام المارة.
وتواصل الأجهزة الأمنية في القليوبية تحرياتها للوقوف على ملابسات وأسباب وقوع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على الجهاد المعنية بالتحقيق لمباشرة التحقيقات.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

