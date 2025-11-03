ننشر أسماء المصابين فى حادث تصادم دراجة نارية بالخانكة

كشفت المعاينة المبدئية فى حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ربع نقل أمام كوبرى سرياقوس بالخانكة عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

وهم: أحمد مجدي حسن حسن، مقيم بقرية سرياقوس، محمد سعيد عبد الناصر الغزالي، مقيم بقرية سرياقوس، سيد خالد عبد الغفار السيد خليل، مقيم بقرية سرياقوس، أحمد خالد عبد الغفار السيد خليل، مقيم بقرية سرياقوس، المصاب الخامس وجارى استكمال بياناته بمعرفة المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وعلى الفور دفعت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الخانكة المركزي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينة الموقف، وجرى رفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية وإعادة فتح الطريق أمام المارة.

وتواصل الأجهزة الأمنية في القليوبية تحرياتها للوقوف على ملابسات وأسباب وقوع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على الجهاد المعنية بالتحقيق لمباشرة التحقيقات.