قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا وإيران: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية.. ونتنياهو يريد إعـ.دام الأسرى
بروتوكول ثلاثي برعاية التضامن للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.. تفاصيل
الحرس الثوري يجري مناورات للطائرات المسيرة شمال غرب إيران
أسوأ مدرب.. ماذا قال نجوم الأهلي السابقين بعد التعادل أمام المصرى؟
الإغلاق الحكومي يشل حركة الطيران في المطارات الأمريكية
الدفاع الروسية: قصفنا المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بأسلحة عالية الدقة
مدبولي: ننفذ مشروعات طموحة لزيادة السعة التخزينية للقمح
دخان بإرتفاع 300 متر.. طوارئ في إندونيسيا بعد ثوران بركان
الطلب في تزايد.. طيران الإمارات يصنف القاهرة من أكثر وجهات المنطقة نشاطاً
صدمة لجمهور الزمالك بشأن مدة غياب خوان بيزيرا للإصابة
كلاكيت تاني مرة.. رفض دعوى التعويض المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يمثل أمام المحكمة في "قضية التمرد"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يمثل أمام المحكمة في "قضية التمرد"

الرئيس الكوري الجنوبي السابق
الرئيس الكوري الجنوبي السابق
أ ش أ

 حضر الرئيس الكوري الجنوبي السابق "يون سيوك-يول" اليوم  الاثنين  محاكمته فيما يعرف بقضية التمرد، وهي المرة الثانية التي يمثل فيها أمام المحكمة منذ الأسبوع الماضي، بعد غيابه عن الإجراءات القضائية لمدة 4 أشهر.


وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) "أن الرئيس المخلوع يحاكم بتهمة قيادة التمرد وإساءة استخدام سلطته من خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر من العام الماضي".. مشيرة إلى أنه لم يحضر محاكمته منذ أن تم اعتقاله للمرة الثانية في يوليو، متذرعا بأسباب صحية، لكنه بدأ في حضور المحاكمة يوم الخميس الماضي.
وسيشهد "كواك جونغ-كيون"، الرئيس السابق لقيادة الحرب الخاصة بالقوات البرية، في جلسة يوم الاثنين، وقد ادعى "كواك" أن "يون" أمره بجر النواب من الجمعية الوطنية خلال فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
ويقول "يون" بأن نشر القوات في مبنى البرلمان كان ضروريا للحفاظ على النظام العام دون قمع المدنيين.


وبحسب ما ورد، قرر "يون" حضور المحاكمة لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، حيث يدلي شهود رئيسيون بشهاداتهم في المحكمة.


وقد حضر الجلسة الأولى لمحاكمة أخرى بتهم تتعلق بالأحكام العرفية في سبتمبر، بالإضافة إلى جلسة منفصلة بشأن طلبه الإفراج عنه بكفالة.


ويُعتقد أيضًا أن "يون" قد اعتبر أن الغياب المطول عن الإجراءات قد يؤثر سلبا على نتيجة المحاكمة.


وكانت المحكمة قد حذرت في وقت سابق من أن المتهم سيتحمل مسؤولية غيابه عن الإجراءات.


وقال محامي "يون" إنه ما زال يخطط لحضور الجلسات بصورة انتقائية.
 

تمرد قضية تمرد الرئيس الكوري الجنوبي السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

قرعة علنية على 633 قطعة سكنية بتقسيم قرية عثمان بن عفان في الفرافرة

مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

مدرسة نجع الجزيرة بقنا تحصل على مركز متقدم بجائزة التميز المؤسسي

محافظ الغربية

محافظ الغربية يستقبل القيادات المحلية الجدد.. ويؤكد: المواطن في قلب أولوياتنا

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد