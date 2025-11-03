الرئيس الكوري الجنوبي السابق يمثل أمام المحكمة في "قضية التمرد"

حضر الرئيس الكوري الجنوبي السابق "يون سيوك-يول" اليوم الاثنين محاكمته فيما يعرف بقضية التمرد، وهي المرة الثانية التي يمثل فيها أمام المحكمة منذ الأسبوع الماضي، بعد غيابه عن الإجراءات القضائية لمدة 4 أشهر.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) "أن الرئيس المخلوع يحاكم بتهمة قيادة التمرد وإساءة استخدام سلطته من خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر من العام الماضي".. مشيرة إلى أنه لم يحضر محاكمته منذ أن تم اعتقاله للمرة الثانية في يوليو، متذرعا بأسباب صحية، لكنه بدأ في حضور المحاكمة يوم الخميس الماضي.

وسيشهد "كواك جونغ-كيون"، الرئيس السابق لقيادة الحرب الخاصة بالقوات البرية، في جلسة يوم الاثنين، وقد ادعى "كواك" أن "يون" أمره بجر النواب من الجمعية الوطنية خلال فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

ويقول "يون" بأن نشر القوات في مبنى البرلمان كان ضروريا للحفاظ على النظام العام دون قمع المدنيين.



وبحسب ما ورد، قرر "يون" حضور المحاكمة لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، حيث يدلي شهود رئيسيون بشهاداتهم في المحكمة.



وقد حضر الجلسة الأولى لمحاكمة أخرى بتهم تتعلق بالأحكام العرفية في سبتمبر، بالإضافة إلى جلسة منفصلة بشأن طلبه الإفراج عنه بكفالة.



ويُعتقد أيضًا أن "يون" قد اعتبر أن الغياب المطول عن الإجراءات قد يؤثر سلبا على نتيجة المحاكمة.



وكانت المحكمة قد حذرت في وقت سابق من أن المتهم سيتحمل مسؤولية غيابه عن الإجراءات.



وقال محامي "يون" إنه ما زال يخطط لحضور الجلسات بصورة انتقائية.

