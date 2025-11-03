وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن التعاون بين مصر وفرنسا في مجال علاج الأورام يُعد نموذجًا فريدًا على مستوى العالم، موضحًا أن مستشفى «دار السلام هرمِل» أصبح أول مستشفى خارج أوروبا يستضيف فرعًا لمستشفى «جوستاف روسي» الفرنسي، وهو من أكبر مراكز علاج السرطان في العالم.

وأشار عبد الغفار ، خلال تصريحات على شاشة إكسترا نيوز، إلى أن هذا التعاون جاء ثمرة للتفاهمات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأضاف عبد الغفار أن وجود فرع لمستشفى «جوستاف روسي» في مصر يمثل نقلة نوعية في مستوى خدمات علاج الأورام، حيث يتيح للمرضى المصريين الحصول على أحدث بروتوكولات العلاج العالمية داخل بلادهم، دون الحاجة للسفر أو تحمّل نفقات باهظة.

وأوضح أن الشراكة تسهم أيضًا في تدريب الكوادر الطبية المصرية ورفع كفاءتها، بما ينعكس على تحسين معدلات الشفاء وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير الصحة أنه لمس خلال جولته بالمستشفى حالة رضا كبيرة بين المرضى، مشيرًا إلى أن الخدمات المقدمة تشهد تحسنًا مستمرًا، رغم التحديات التي تواجه أي منظومة صحية كبرى.

ولفت إلى أن التعاون مع الجانب الفرنسي يشمل زيادة عدد الخبراء المقيمين لتدريب الأطباء المصريين وتقديم خدمات علاجية متميزة، مؤكدًا أن افتتاح المبنى الجديد للمستشفى سيكون نقلة عالمية في مستوى علاج الأورام بمصر.

كما شدد الدكتور خالد عبد الغفار على أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تسير وفق الخطة الزمنية المحددة، موضحًا أنه يجري العمل حاليًا في خمس محافظات هي كفر الشيخ ودمياط ومطروح وشمال سيناء والمنيا، على أن يبدأ التشغيل التجريبي في محافظة المنيا عام 2026.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق المنظومة تدريجيًا لتشمل جميع محافظات الجمهورية في أقرب وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين.