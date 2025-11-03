من 1 لـ 10.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأن ناصر ماهر

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لجماهير الزمالك بشأن مستوى ناصر ماهر.

وكتب مهيب عبد الهادي: “من 1 لـ 10.. تقيمك لمستوى ناصر ماهر مع الزمالك الفترة الأخيرة؟”.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن القائمة التي ستسافر إلى الإمارات مساء اليوم، استعدادًا لخوض مباراة السوبر المحلي.

قائمة الزمالك لمباراة السوبر المحلي

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.



وفي سياق آخر، أقيمت اليوم قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وأسفرت عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وسيكون ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى.. الزمالك × زيسكو الزامبي.. 23 نوفمبر.

الجولة الثانية.. كايزر تشيفز الجنوب إفريقي × الزمالك.. 30 نوفمبر.

الجولة الثالثة.. الزمالك × المصري.. 25 يناير 2026.

الجولة الرابعة.. المصري × الزمالك .. 1 فبراير 2026.

الجولة الخامسة.. زيسكو الزامبي × الزمالك .. 8 فبراير 2026.

الجولة السادسة.. الزمالك × كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.. 15 فبراير 2026.