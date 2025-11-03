قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا وإيران: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية.. ونتنياهو يريد إعـ.دام الأسرى

شهداء غزة
محمد على

اعتبر  الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن الخروقات لا تأتي إلا من جانب الاحتلال 

قال أردوغان إن حماس ملتزمة للغاية باتفاق وقف إطلاق النار ومع ذلك فإن "سجل" إسرائيل في هذا الصدد سيء جدا.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية قتلت أكثر من 200 بريء في غزة منذ بدء سريان وقف النار كما أنها لم توقف احتلالها وهجماتها بالضفة الغربية، لا يمكننا السماح بضم الضفة الغربية ولا بتغيير وضع القدس ولا بمحاولات المساس بقداسة المسجد الأقصى.

يأتي ذلك فيما قال مسؤول ملف "الأسرى والمفقودين" في حكومة الاحتلال للقناة "12" العبرية أن نتنياهو يدعم إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي أنه ما زالت منطقتنا تواجه مشكلة رئيسية تُسمى الاحتلال واستمرار الإبادة الجماعية، منذ طرح مسألة وقف إطلاق النار استشهد أكثر من 200 فلسطيني وأصيب أكثر من 600 شخص، و نؤكد على المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتق ضامني وقف إطلاق النار استمرار تقاعس مجلس الأمن وداعمي الكيان الصهيوني يُؤدي إلى استمرار إفلاته من العقابن ما يحدث في غزة ليس حرباً بل إبادة جماعية شاملة.

أردوغان وإيران إسرائيل الإبادة الجماعية ونتنياهو إعدام الأسرى

