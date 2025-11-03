الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في خان يونس

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم الاثنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة خان يونس بإصابة الفلسطينيين بنيران طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال، كما استهدف قصف الاحتلال المدفعي مدرسة الخنساء ومحيطها ببلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.. فيما استهدفت زوارق الاحتلال شاطئ بحر مخيم النصيرات وسط القطاع.



يشار إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات بلغت منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 236 شهيدا و600 مصاب، وجرى انتشال 502 جثمان، وفق أحدث إحصائية نشرت أمس.. ومنذ 7 أكتوبر عام 2023 ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 68,865 شهيدا و170,670 مصابا.